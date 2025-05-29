Çamlıca Kulesi dört yaşında: 2,5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı

İstanbul manzarısını alabildiğine sunan Çamlıca Kulesi'nde restoran hizmeti de yer alıyor.
İstanbul’un sembol yapılarından Çamlıca Kulesi dört yaşında. 587 metre deniz seviyesinden yüksekliğiyle Avrupa’nın en yüksek radyo ve TV kulesi olan yapı, açıldığından bu yana 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Aynı anda 100 radyo yayını gerçekleştirebilen kule, 2020’den bu yana megakenti anten kirliliğinden kurtarmasının yanı sıra panoramik İstanbul manzarası da sunuyor.
İstanbul'un simge yapılarından biri haline gelen
Çamlıca Kulesi
'nin hizmete girmesinin üzerinden dört yıl geçti.
29 Mayıs 2021’de resmi açılışı yapılan kule, bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.
Avrupa'nın en yüksek
radyo ve televizyon kulesi
olma özelliğine sahip olan Çamlıca Kulesi, 369 metre uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle
İstanbul
silüetinin önemli bir parçası haline de geldi.
100 farklı radyo istasyonu aynı anda yayın yapabiliyor
100 farklı radyo istasyonu aynı anda yayın yapabiliyor
49 kat yüksekliğindeki kule, aynı anda 100 farklı radyo yayını gerçekleştirme kapasitesiyle dikkat çekiyor.
Yayın hayatına Eylül 2020’de başlayan kule, İstanbul’u uzun yıllardır görüntü kirliliğine neden olan çok sayıda anten sisteminden de kurtardı.
Modern mimarisi ve teknolojik altyapısıyla dikkat çeken
Çamlıca Kulesi
, ziyaretçilerine hem yayıncılık teknolojisinin merkezini hem de panoramik İstanbul manzarasını bir arada sunuyor.
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