Çamlıca Kulesi açıldı

İstanbullulara, mega kenti, panoramik olarak izleme olanağı sunacak olan, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve Avrupa'nın en yüksek yapısı ünvanını taşıyan Çamlıca Kulesi, çağ açan fethin 568'inci yıldönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Şehrimize yeni bir güzellik katacağına inandığım şehrimizin önemli bir sembolü olan Çamlıca verici tesisimizi resmen hizmete açmak üzere bir aradayız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dün Taksim Camii'ni açmıştık bugün buranın açılışını gerçekleştiriyoruz. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk.

REKLAM

Bu proje üzerinde Binali Bey kardeşimle uzun süre durduk ve hayata geçirmiş olduk. Yüz kadar radyonun buradan ortak yayın yapması bizim ayrı bir başarımız oldu. İletişim yayını faaliyetinde Çamlıca'da görüntü kirliliğine de son verdik. Bunu başka illerimizde de planlıyoruz. Kim çevreci işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını yatırımlarla ortaya koymuş partidir.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/vrhdPfCKby — Yeni Şafak (@yenisafak) May 29, 2021

Çevrecilik lafla olmuyor ispata vücutla olur. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Teröristler yaktı biz yeniden diktik. Çanakkale'de de benzer bir eserin inşası önemli bir adımdır. Bu eseri sembol eserlerden biri olarak görüyorum. Ünlü düşünür Lamartine'in "Dünyaya son bir kez bakacak olsam, Çamlıca Tepesi'nden bakardım" sözünü hatırlamamız gerekir.

REKLAM

AA

587 metre yüksekliğinde bu kule İstanbul'un en yüksek yapısı olmuştur. 100 radyonun yayını birbirine karışmadan yapılacaktır. Tüm kurumlarımızı, yüklenici firmayı, emek verenleri yürekten tebrik ediyorum. Kulemizdeki seyir katlarından ve restoranlardan şiirleri ve şarkıları terennüm edecek misafirlere keyifli vakitler diliyorum.

İstanbul bu güzel coğrafyanın adeta kalbi konumundadır. Anadolu'da yaşayan her vatandaşımızın burası ile irtibatı vardır. 81 ilin bayraktarlığını yapan bir şehirdir İstanbul. Nüfusu ülkenin beşte biri, yatırımları Türkiye'nin üçte biridir. Deniziyle, boğazıyla, köprüleriyle, tünelleriyle, camileriyle üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış şehirdir İstanbul.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul Açıklaması: Haziran sonu temelini atıyoruz

KANAL İSTANBUL MÜJDESİ

İnşallah Haziran ayının son haftasında Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz. Kanal İstanbul'un üzerinde 6 köprü göreceksiniz ve bunun çevresinde iki şehir inşa edeceğiz ve o malum tipler, "Ya bunlar bunu nereden çıkardı" diyecekler. İstanbul'un kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Bu şehir geçmişte çok yıpratıldı.

Biz Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla 39 vatandaşın ölümüne tanık olan bir yönetim değildik. Onlar çöpleri patlattı biz yeniden inşa ettik. İstanbul'da hiçbir unsuru ihmal etmeden eserlerimizle yeni baştan inşa ettik. Getirilen her hizmeti takip ettik. İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığı bilinciyle hareket ettik.

REKLAM

Dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havalimanı sadece İstanbul'a mı hizmet veriyor. Kuzey Anadolu Otoyolu sadece İstanbul'a mı hizmet veriyor. Bu şehre kalpten gelen bir sevda ile bağlanmak gerekiyor.