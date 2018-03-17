Çanakkale'ye yatırım için koştular

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nde ağırlıklı bölümü yabancı finans kurumları ve bankalardan olmak üzere 2 milyar 265 milyon avro tutarında finansman sağlandı. İki Türk iki de Güney Koreli firmadan oluşan Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi’nden yapılan açıklamada, Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ, 10 değişik ülkeden toplam 24 banka ve finans kuruluşundan kredi sağladı.

%70’İ YABANCI BANKALARDAN

2023 metrelik ana açıklığı ve 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nde ağırlıklı bölümü yabancı finans kurumları ve bankalardan olmak üzere 2 milyar 265 milyon euro tutarında finansman sağlandı. Finansman sağlanan ülkeler Güney Kore, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Çin, İngiltere, Danimarka ve Türkiye olarak açıklandı. Toplam 2 milyar 265 milyon avroluk kredinin yüzde 70’ine tekabül eden 1 milyar 582 milyon avroluk bölümü yabancı bankalardan, yüzde 30’una tekabül eden 683 milyon avroluk bölümü ise Türk Bankalarının yabancı şubeleri tarafından sağlandı.

Geçen yıl 18 Mart’ta düzenlenen törenle temeli atılan, tamamlandığında “dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü” unvanına sahip olacak “1915 Çanakkale Köprüsü” inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. Projenin 2023’te tamamlanması planlanıyor.

15 YIL SONRASINA FİNANSMAN İÇİN YARIŞTILAR

Açıklamada yer alan bilgiye göre, kredinin 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 15 yıl vadesi bulunuyor. Global finansal piyasaların önde gelen temsilcilerinden oluşan banka ve finans kuruluşlarının projeye yoğun ilgisi sonucunda ihtiyaç duyulan kredinin 1,5 katı tutarında 3,6 milyar avro kredi limiti tahsisi gerçekleşti. Uluslararası Proje Finansman standartlarda yapılandırılan kredi, ECA ve İslami finansman yöntemlerini de içeren farklı kredi dilimlerinden oluşuyor. Koreli ihracat kredi destek kuruluşları “KEXIM” ve “KSURE” 1 milyar avro tutarındaki nakit kredi ve garanti destekleri ile Türkiye’deki bir proje için bugüne kadar tahsis edilen en büyük kredi paketine imza attılar. Koreli ECA kuruluşlarına ilave olarak Danimarka ihracat kredi destek kuruluşu EKF de projede yer aldı.

Katılımın Türkiye’deki ilk otoyol projesi oldu

İslami Bankacılığın dünyadaki en büyük oyuncularından Kuwait Finance House’un, iştiraki Kuveyt Türk ile beraber projeye sağladığı 200 milyon avro katkı ile Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, doğrudan İslami finansmanın kullanıldığı Türkiye’deki ilk otoyol proje finansmanı özelliğini kazandı. Doğrudan İslami finansman katkısına ilave olarak İslam Kalkınma Bankası’na bağlı yatırım sigortası ve ihracat kredisi destek kuruluşu ICIEC’in sağladığı garanti ile İslami finansmanın payı 300 milyon avro seviyesine ulaştı.

200 milyon avrosu Kuveyt’ten

İlk beş yılı ödemesiz 15 yıl vadeli kredinin yüzde 70’i yabancı finans kuruluşlarından geldi. İslami Bankacılığın dünyadaki en büyük oyuncularından Kuwait Finance House, iştiraki Kuveyt Türk ile beraber projeye 200 milyon avro katkı verdi.

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