Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Gençlerin kariyer rotası dotası değişti Çinde çalışmak moda oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çin'de nasıl çalışılır: Çin'de çalışma şartları

Gençlerin kariyer rotası dotası değişti: Çin'de çalışmak moda oldu

Gelişen dünya ile yurt dışında çalışmak gençlerin hayalleri arasında yer alıyor. Eskiden gençler beyin göçü ile ABD veya Avrupa’ya gitmek için çabalıyordu. Şimdi ise dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin’de çalışmak revaçta olduğunu söyleyen Türk Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, Çin’de aranan meslekler ve ortalama ücretler ile Çin'de çalışmaya nasıl gidilir konusunda bilgi verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin’in koronavirüs yaralarını hızla sarıp, ekonomiyi canlandıracak adımları peş peşe attığını hatırlatan Türk Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, Çin'de nasıl çalışır ve Çin'de çalışma şartları hakkında bilgi verdi.

Çin'de evden çalışmak artık zorunlu
DÜNYA
Çin'de evden çalışmak artık zorunlu


Çin'de nasıl çalışılır?

Çin, 2030-2050 Stratejik Kalkınma Planı kapsamında dünyanın en gelişmiş ekonomisi olmayı hedeflediğini söyleyen Karslı, "Bu hedef kapsamında geliştirilmesine karar verilen ana sektörlere bağlı alanlarda yeni istihdam alanları oluşacak. Gençlerimize, ülkenin parlak geleceğine şimdiden hazırlanıp Çin’de kariyer yapmak için harekete geçmelerini öneriyorum” dedi.

Çin gençlerin çalışmak için yeni tercihi oluyor.

Çin'den 50 milyon kişiye istihdam hedefi
EKONOMİ
Çin'den 50 milyon kişiye istihdam hedefi

Çin'de çalışma şartları

Çin’de kariyer yapmak isteyen gençlerin ülkeye gitmeden önce temel düzeyinde de olsa dil öğrenmesi gerektiğini vurgulayan İrfan Karslı, “Türkiye’nin ilk Çince eğitim kurumu olan Lotus’u biz hizmete açtık. Şimdiye kadar bu eğitim kurumuzda binlerce kişiye Çince öğrettik. Bize başvuranlara hem dil eğitimi hem de ülkeye gidiş için gerekli tüm konularda danışmanlık vermeye hazırız” diye ekledi.

Yenilenebilir enerjide istihdam 10 milyona yaklaştı
EKONOMİ
Yenilenebilir enerjide istihdam 10 milyona yaklaştı

Turizm ve otelcilikte eleman ihtiyacı var

Çin’de özellikle turizm ve otelciliği içine alan hizmet sektöründe ciddi ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Karslı şunları söylüyor: “Halihazırda Çin’in önemli otel ve restoranlarında 50 kadar Türk çok önemli pozisyonlarda çalışıyor. Çin’de yaşayan turizmcilerden Alican Aktaş’ın yaptığı araştırmaya göre, Çin’de otelcilik alanındaki maaşlar görevine göre 10 bin RMB’den 21 bin RMB’ye kadar çıkabiliyor. Bu arada 1 RMB’nin yaklaşık olarak 1 TL’ye eşit olduğunu hatırlatmakta yarar görüyorum. Araştırmaya göre, diğer sektörlerde ortalama maaşlar 8 bin RMB’den başlayıp 18 bin RMB’ye kadar yükseliyor.”

'Türkiye ile güçlerimizi birleştirelim'
EKONOMİ
'Türkiye ile güçlerimizi birleştirelim'

Çin'e nasıl gilidir?

“Çin ‘e çalışmaya gideceklerin Z vizesi alması gerekiyor” diyen Karslı bu konuda ise şu bilgileri veriyor: “Uzman R vizesi de var. Bu vize, ülkenin ihtiyaç duyduğu yabancı uyruklu üst düzey yetenekler ya da acil ihtiyaç duyulan uzmanlara veriliyor. Çin’de herhangi bir meslek kolunda çalışmak için öncelikle çalışacağınız işyeri ile yapılacak olan anlaşmanıza istinaden Çin’deki resmî kurumlara çalışma izin başvurusu yapılmalı. Başvuracakların evraklarını Çince’ye çevirip, gerekli valilik onayının alınmasında yardımcı oluyoruz.”

Çin'de işçilerin fabrika hayatı
OYNAT 01:40
Çin'de işçilerin fabrika hayatı
Çin'de bir fabrikada çalışan binlerce işçinin çalışma koşullarını gösteren kısa video sosyal medyada büyük ilgi çekiyor. Askeri bir düzen içerisinde fabrikaya giriş çıkış yapan işçiler iş yerinde büyük bir disiplin içerisinde çalışıyor.


Abone Ol Google News
Manzara için bunu yaptılar

Manzara için bunu yaptılar

Üsküdar Belediyesi: İbretlik bir ceza için kurumla irtibattayız.
Eşin rızası yoksa geçersiz

Eşin rızası yoksa geçersiz

​Mahkemeden çok önemli kredi kararı.
İzmirlileri isyan ettiren toplu taşıma kararı: #90DakikamaDokunma

Ulaştırma Bakanı açıkladı: Yüzde 62.5'i tamamlandı.
Kılıçdaroğlu'na tanklar niye yol verdi?

Kılıçdaroğlu'na tanklar niye yol verdi?

​Erdoğan açık çağrı yaptı: Çık açıkla, gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.
Ne varsa yerli tohumda var

Ne varsa yerli tohumda var

​Asırlık ata tohumuyla yetişen patlıcanın tadı kuzu etine benziyor.

465 yıllık <br>ocağı kaldırdı

465 yıllık
ocağı kaldırdı

II. Mahmud, neden 'Gavur Padişah' olarak anıldı?

​25 bin dolardan satışa çıkarılacağı iddia edilmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.