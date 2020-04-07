Ekonomi Çinden sevindiren haber Haziranda ihracat tekrardan başlayabilir
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Çin'den sevindiren haber: Haziranda ihracat tekrardan başlayabilir

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir fabrikaların kapalı kaldığı Çin'den gelen yeni haberler doğal taş ihracatçılarını sevindirdi. Fabrikaların yüzde 80-90'ında üretimin başladığını duyduklarını belirten sektör temsilcileri Kovid-19 nedeniyle durma noktasına gelen Çin'e ihracatın, haziran-temmuzda tekrardan başlayabileceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Çin'de fabrikaların yeniden üretime geçmesiyle birlikte ihracatın haziran ayında başlaması bekleniyor.
Çin'de fabrikaların yeniden üretime geçmesiyle birlikte ihracatın haziran ayında başlaması bekleniyor.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, yaptığı açıklamada, doğal taş ihracatında Çin pazarının çok önemli olduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Çin'de üretimin normale döndüğüne dair duyumlar aldıklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:

ÜRETİM YÜZDE 90 BAŞLADI

"Çin'de fabrikaların yüzde 80-90'ında üretimin başladığını duyduk. Özellikle salgının başladığı Wuhan dışında hayatın normale döndüğü belirtiliyor. Kovid-19 nedeniyle durma noktasına gelen Çin'e ihracatın haziran-temmuzda başlayabileceğini tahmin ediyoruz. Şu anda doğal taş ithalatına yönelik bir aksiyon henüz görülmüyor, bu normal bir durum çünkü Çin'de yaklaşık 3 aydır kilitlenen bir sistem var. Çin bizden aldığı ürünlerin yüzde 95'ini iç pazarda kullanıyor. Önce kendi ellerindeki stokları bitireceklerdir. Sonra bizden ürün almaya başlayacaklardır."

Sektörün Avrupa'da da sorun yaşandığını dile getiren Kaya, bu dönemde ABD'den de siparişlerin iptal edildiğini söyledi.

Bu süreçten en çok etkilenen sektörün doğal taş sektörü olduğunu söyleyen Kaya, "İnşallah en kısa sürede atlatırız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile telekonferansla görüşme yaptık. Kendilerine yaşanan sıkıntıları ve taleplerimizi ilettik. Sayın Bakanımız bizlerle çok yakından ilgilendi. Bakanlık ve hükümet olarak neler yapıldığını ve yapacaklarını aktardı. Sektöre çok ciddi bir motivasyon oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İHRACAT YÜZDE 22 DÜŞTÜ

Türkiye'nin doğal taş ihracatı yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yatay seyrederek 376 milyon dolarda kaldı. Bu dönemde Çin'e yapılan doğal taş ihracatı ise yaklaşık yüzde 22 geriledi ve 120 milyon dolardan 94 milyon dolara geriledi.

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