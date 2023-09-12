Denizden havaya MİLGEM’lere yeni kabiliyet

STM ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edilen TCG İstanbul’un ardından üç milli fırkateyn daha 36 ayda sivil tersanede inşa edilecek. Türkiye’nin milli savaş gemi programı, MİLGEM Projesi’nin 5, 6, 7 ve 8. fırkateynleri daha kapsamlı radar sistemlerine sahip olacak.

ROKETSAN’ın geliştirdiği Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS), atış kontrol sistemi HİSAR-D RF de yer alacak. Kara tipi atış kontrol sistemine göre farklar bulunduran HİSAR-D RF, hedef ve füzenin konum ve hızına göre gerekli düzeltmeleri füzelere iletiyor. ASELSAN’ın Gökdeniz’i de MİLGEM’ler için fark yaratacak. Fabrika kabul testlerinin tamamlanmasının ardından TCG-İstanbul’a entegre edilen Gökdeniz, üzerinde konuşlu olduğu gemiyi hedef alan anti-gemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Gökdeniz, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirebiliyor.