Enflasyon yerinde sayıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda yüzde 3 artarken yıllık bazda yüzde 37,86'da kaldı. İki yıldır uygulanan ortodoks politikalara rağmen enflasyon yerinde saymaya devam ediyor. Yüksek faize ve kemer sıkma politikası kapsamında alınan onca kısıtlayıcı tedbire rağmen enflasyon 23 ay önceki seviyeye ancak düşürülebildi. Merkez Bankası; aylık fiyat artışı ana eğilimini yüzde 1,5 civarına indirmeyi hedefliyor. Ancak aylık artışların yüzde 3 civarında seyretmesi enflasyonun mevcut politikalarla daha fazla düşürülemeyeceğini gösterdi.

Nisanda konut, gıda ve ulaştırma enflasyonu yukarı taşıyan kalemler arasında başı çekti. Yıllık olarak en yüksek artış yüzde 79,20 ile eğitimde görüldü. Eğitimin ardından yüzde 74,07 ile konut, yüzde 41,99 ile sağlık grubu geldi. Nisan ayında enflasyona yıllık bazda en yüksek katkıyı 9,98 puan ile konut grubu yaptı. Konut grubunu 9,21 puan ile gıda ve alkolsüz içecekler, 3,84 puan ile ulaştırma takip etti. Aylık en yüksek artış ise yüzde 6,50 ile giyim ve ayakkabı grubunda yaşandı. Giyim ve ayakkabıyı yüzde 4,66 ile konut, yüzde 3,80 ile ulaştırma izledi. TÜFE'de kapsanan 143 temel başlığın 121'inde artış gerçekleşti. 18 temel başlığın endeksinde düşüş gözlenirken, 4'ünde ise herhangi bir fiyat değişimi olmadı.