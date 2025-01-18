Esnafa yüzde 50 indirimli kredi

Halkbank; esnaf ve sanatkârlar için özel bir kredi modeli sunuyor. Banka, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla yüzde 50 faiz indirimli kredi desteği sağlayacak. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara Hazine faiz destekli kredi kullandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 YIL GEÇERLİ OLACAK

1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 döneminde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olup Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifler (ESKKK) kefaletiyle veya kefaleti olmaksızın bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 tarihlerinde geçerli yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. Geçmiş yıllarda alınan kararlar kapsamında Halkbank tarafından ESKKK kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2025, 2026 ve 2027 yıllarına devreden kredilere de 50 faiz indimi uygulanacak.

YÜZDE 100 FAİZ MUAFİYETİ

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve ‘Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ sahibi esnaf ve sanatkarlara ise aynı dönemler için %100 faiz indirimi uygulanacak. İlgili meslek kolları, "El dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Ticaret Bakanlığında kabul edilenler" şeklinde soralandı. En az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yılda kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara %100 faiz indirim desteği verilecek.

Verilen krediyle döviz almak yasak

KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç, ‘KOSGEB Geleneksel Girişimcilik Programını’ ya da ‘İleri Girişimci Destek Programını’ bitiren, başvuru tarihinde 35 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkarlara %100 faiz indirimi uygulanacak, şartların birden fazlasının karşılanması halinde sadece birisi için %100 faiz indirim imkanı sunulacak.

Kredinin tahsisi aşamasında esnaf ve sanatkarlardan bu karar kapsamında tahsis edilen kredinin faaliyet alanı dışında kıymetli maden ve döviz alımında, diğer yüksek riskli finansal araçlarda, vadeli mevduatta, portföy yönetim şirketlerinde ve aracı kurumlarda kullanılmayacağına dair taahhütname alınacak.







