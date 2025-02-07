Etil alkol satışına yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol satışıyla ilgili yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Resmi olarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, etil alkolün ambalajlı satışı 250 litre ile sınırlandırıldı. Bu miktarın üzerindeki satışlar ise kap veya tankerlerle gerçekleştirilecek. Ürünler, kullanım amacına uygun hacimlerde piyasaya verilebilecek. Genel kullanım amaçlı etil alkol 1, 5, 10 ve 20 litrelik kutularda sunulacak.

İHRACATA SIKI DENETİM

İhracat amacıyla üretilen ambalajlı etil alkoller ile ihraç edilmek üzere dökme olarak tankerlerle veya kaplarla sevk edilen etil alkollere bandrol uygulanmayacak. Ambalajlı olarak ihraç edilecek etil alkollerin etiketleri üzerinde, ihraç edileceği ülke dilinde ve Türkçe ‘İhraç Amacıyla Üretilmiştir’ ibaresi yazılacak. Etil alkol ihracat işlemlerinde sevkiyat yapılmadan önce, ihracata ilişkin bilgilerin Alkol Ticaret Platformuna (ATİP) giriş yapılarak Alkol Transfer Belgesi düzenlenmesi, ihraç edilen ürüne ait kapatılmış gümrük beyannamesinin, beyanname kapatma tarihinden itibaren 7 gün içinde ATİP’e yüklenmesi ve ihraç edilen ürünlere ilişkin bilgilerin Etil Alkol İzleme Sistemi’ne (EİS) kaydedilmesi gerekecek.

DAĞITIM İÇİN KAYIT ZORUNLU OLACAK

Etil alkol satışı için Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’ndan (TADAB) dağıtım uygunluk belgesi alan firmalar, EİS’e kaydolacak. EİS’e kaydolmayan firmaların bandrol talepleri karşılanmayacak. Üretici ve ithalatçı firmalar, TADAB, Darphane ve yetkili firma tarafından bandrole ilişkin iş ve işlemler konusunda istenilen her türlü bilgiyi vermek, inceleme ve denetimlerin yapılmasında gerekli kolaylıkları sağlamakla sorumlu olacak. Üretici ve ithalatçı firmalar, kullanacakları ambalaj ve kaplar için ambalaja, kaba ve tankerlere uygulanacak bandrollerin niteliğine ve uygulama şekline ilişkin usul ve esasların belirlenmesinden itibaren 60 gün içinde Darphaneye başvurarak uygunluk yazısı alacak.







