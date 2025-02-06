İnşaatlar bitince tarım, sanayi ve turizme döneceğiz

Asrın felaketinin en çok hasara yol açtığı illerden Adıyaman’da ekonominin çarkları ağırlıklı olarak inşaat sektörüyle dönüyor. 6 Şubat 2023 depremlerinin yıldönümünde ziyaret ettiğimiz şehrin dört bir yanında vatandaşları sağlam konutlarına kavuşturmak için 7/24 esasıyla hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kentteki inşaat sektöründe 60 bin kişilik dev bir istihdam ordusunun olduğunu öğreniyoruz. Günlük kazançlar 2 bin 500 bin lirayı bulunca farklı şehirlerden Adıyaman’a gelen işçiler bile var. Yüksek gelir elde etmek amacıyla diğer sektörlerden inşaata personel geçişleri de çok sık yaşanıyor. İŞKUR aracılığıyla farklı meslek dallarındaki istihdam açığının giderilebilmesi amacıyla da 8-9 bin kişi işe yerleştirilmiş. Adıyaman’ın dış ticaret performansı ise giderek zayıflıyor. 2022 yılında 100 milyon doları aşan ihracatın, 2023’te 90,8 milyon dolara, 2024’te 64,5 milyon dolara gerilediği görülüyor.

10 BİN BİNA YERİNDE DÖNÜŞÜYOR

İl sınırları içerisinde gezdiğimizde moloz yığınları ve hafriyat gibi çevresel atıkların genel itibarıyla kaldırıldığını gözlemliyoruz. Görüntü kirliliği azaldığı için depremin izlerinin silindiğini söylemek mümkün. Vatandaşın vakit geçirebilecekleri sosyal donatı alanlarının yapımına da hız verilmiş. Ayrıca Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Adıyaman’da inanılmaz bir ilgi var. Yetkililerden edindiğimiz bilgiye göre, şehirde en az 10 bin konut Yerinde Dönüşüm’e girmiş. Depremzedeler, inşaatların aşamalarına göre 700 bin lira hibe, 700 bin kredi alarak konutlarını yapmaya çalışıyor. Vatandaşın kampanyaya talebini daha da artırmak için 100 bin lira tutarında da taşınma desteği sunuluyor. Adıyaman’da bugüne dek 27 bin 433 konut ve 3 bin 973 köy evi olmak üzere toplam 31 bin 406 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar da 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evinin tamamlanması hedefleniyor. Ancak yoğun bir şekilde süren inşaat çalışmaları tamamlandığında, ekonomik hareketliliğin azalmasından endişe ediliyor.

ÜÇ STRATEJİK ALANA ODAKLANDIK

Görüştüğümüz Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, kenti ayakta tutmak için tarım, turizm ve sanayi yatırımlarına odaklanacaklarını vurguladı. Torunoğlu, “Biz bir tarım şehriyiz. Yapımı henüz sona ermeyen barajlar sebebiyle topraklarımızı suyla buluşturamıyoruz. Bu olsa yılda 2-3 defa ürün alırız. Tarıma dayalı ihtisas OSB kurmak için çalışmalara başladık. 2026’nın turizmde Nemrut Yılı ilan edilmesine dair yoğun çaba sarf ediyoruz. Ayrıca İpekyolu Kalkınma Ajansı ile birlikte yaptığımız gastronomi merkezini de haziran-temmuz gibi tamamlayacağız” dedi.















