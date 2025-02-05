Üretim için Kahramanmaraş'tan Gaziantep’e 1 yıl işçi taşıdı

6 Şubat 2023 depremlerinde iş yeri zarar gören veya yıkılan bazı işletmeler geçici süreliğine farklı şehirlere yerleşerek üretimini korumaya çalıştı. Onlardan biri de Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi’nde çelik mutfak ürünleri imalatı yapan Nef Madeni Eşya firmasıydı. Şirketin Genel Müdürü Cenk Toktay, sağlam kalan makineleri Gaziantep’e taşıyıp 1 yıl boyunca her gün 4 servis dolusu çalışanla kente gidip geldiklerini anlattı.

HER GÜN 4 SERVİS İŞÇİ GÖTÜRÜP GETİRDİK

Gaziantep’in Kahramanmaraş’a kıyasla daha pahalı olması sebebiyle her personele ekstra 5 bin lira ödendiğini belirten Toktay, "Çarklarımızı durdurmak istemedik. Çalışmaya devam ettik ama maliyetlerimiz çok arttı. Ortalama 7 bin dolar kira ödüyorduk. Binamızın inşasını tamamlayınca Kahramanmaraş’a döndük. İlk etapta diğer bazı firmalar da bizim gibi geçici olarak Gaziantep’e veya Kayseri’ye yerleşip, üretimlerini sürdürmeye çalıştı" dedi. Deprem döneminde Mısır ve Irak’taki müşterilerinin kendilerine destek amacıyla siparişlerini öne çektiklerini dile getiren Toktay, "Bizim yaralarımızı bir nebze de olsa sarmak için hızlıca sipariş verdiler. Günü gelmediği halde ödemelerini erkenden yapan müşterilerimiz bile oldu. Ağırlıklı Orta Doğu pazarı olmak üzere 8 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Pazarlarımızı kaybetmedik" ifadelerini kullandı. 100’e yakın çalışanı istihdam ettiklerini aktaran Toktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

EN BÜYÜK SIKINTI ÇALIŞAN GÖÇÜ

“Şu an işçilerimizin barınma sorunu yok. Evlerini yaptıranlar var, TOKİ’ye yerleşeler de. Birkaç işçimiz de konteynerde kalıyor. Bizim en büyük sıkıntımız çalışan kesimin farklı şehirlere göç etmesi. Kahramanmaraş tamamıyla ayağa kalktığı zaman insanımızın geri döneceğini düşünüyoruz. Deprem öncesi ihracat kapasitesini ve ciroları henüz yakalayamadık. Şu an firma özelinde ihracatta yüzde 60 seviyesindeyiz. Adet olarak da yeterli düzeyde değiliz. Örneğin deprem öncesi 100 bin aded üretim var idiyse şimdi personel eksikliği sebebiyle 50-60 bin adetlerdeyiz.”

MAAŞLAR ASGARİ ÜCRETİN ÇOK ÜZERİNDE

Cenk Toktay, Kahramanmaraş’ta işsizlik olmadığını ancak çalışan eksikliği yaşandığını dile getirerek, “4 elemandan en az birinin şehir dışına gittiğini söyleyebiliriz. Bugün hangi fabrikaya giderseniz gidin işçi arıyor. Hiçbir şirkette asgari ücretle çalışan bulamazsınız. Hem işçi bulamama sıkıntısından dolayı hem çalışanları elde tutmak için asgari ücretin çok üzerinde maaşlar veriliyor” diye konuştu.







