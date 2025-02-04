Türk Lirası reel bazda son 5 yılın en güçlü seviyesinde

"2021-2023 dönemine ilişkin ülkelerin karşılıklı dış ticaret ve milli gelir verileri kullanılarak bu dönemin ülke ağırlıkları hesaplanmış olup, 2021 yılından sonraki dönemlerde TÜFE ve Yİ-ÜFE Bazlı reel efektif döviz kuru serilerinde bu ağırlıklar kullanılmıştır."