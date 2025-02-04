Türk Lirası reel bazda son 5 yılın en güçlü seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Ocak 2025’te bir önceki aya göre 2,97 puan artarak 75,44 seviyesine ulaştı. Aralık 2024’te 72,47 olarak kaydedilen endeks, böylece yükselişini sürdürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 2,97 puan artışla 75,44 oldu. Endeks, Aralık 2024'te 72,47 düzeyindeydi.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,30 puan artışla 96,73'ten 99,03'e yükseldi.
Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Duyuruda, ayrıca, İran riyali veri kaynağında değişiklik yapıldığı kaydedilerek, serbest piyasa kurunun esas alınmaya başlandığı ve bu kapsamda reel efektif döviz kuru serilerinin 2011'e kadar geriye götürülerek güncellendiği aktarıldı.
Bu kapsamda bugün yayımlanan Ocak 2025 verilerinin, söz konusu güncellemeleri içerdiği bildirildi.