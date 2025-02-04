Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' kararı: Yüzde 12'ye yükseltildi

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Merkez Bankası (TCMB), bankaların 1 yıl ve daha kısa vadeli Türk lirası yükümlülüklerine ilişkin zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Buna göre, yurt dışı repo işlemleri, dış borçlanma ve yurt dışı bankalardan sağlanan mevduat/katılım fonları için zorunlu karşılık oranı yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkarıldı.
TCMB tarafından yapılan makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusunda, Bankanın parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptığı bildirildi.
Neleri kapsayacak?
Neleri kapsayacak?
Açıklamada,
"Bu doğrultuda, bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye yükseltilmiştir."
ifadesine yer verildi.
Zorunlu karşılık ne demek?
Zorunlu karşılık ne demek?
Zorunlu karşılık oranı, bankaların mevduat veya belirli yükümlülükleri karşılığında Merkez Bankası'nda tutmak zorunda olduğu belirli bir orandaki rezerv miktarını ifade eder.
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