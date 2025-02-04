Bakan Bolat 'dosyalarımız hazır' diyerek açıkladı: Türkiye'den Suriye'nin iktisadi zaferine tam destek

"Suriyeli kardeşlerimiz bu konuda bir aylık hazırlık süreci istediler. Onlar (Suriye tarafı) hazır olduğu zaman Yayladağı gümrük kapımızı ticaret geçişine de açacağız. Allah'a şükür dirayetli ve mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devlet aklı çalışmaktadır, çok iyi çalışıyor. Bu noktaya gelinmesinde gerek terörle mücadele gerekse göçün kontrolü ve önlenmesi gerekse ticaret operasyonları, askeri çalışmalarda, istihbarat çalışmalarında ülkemizde devlet aklı mükemmel çalışmıştır. Herkesin bunu çok iyi bilmesini rica ediyorum. 8 Aralık'tan bu yana Türkiye'deki ilgili bütün bakanlıklar, ilgili yetkili tüm kurumlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılabilecekler konusunda yeni ve özgür Suriye'nin işbirliği konusunda yapılabilecek işler hususunda büyük bir çalışma içerisindeler.

Çalışma ve yapılacaklar dosyası hazırlanmıştır