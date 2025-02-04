Bakan Bolat 'dosyalarımız hazır' diyerek açıkladı: Türkiye'den Suriye'nin iktisadi zaferine tam destek

Türkiye, Suriye ekonomisinin kalkınması için de kolları sıvadı. Türkiye'deki ilgili bütün bakanlıklar, ilgili yetkili tüm kurumların büyük bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Çalışma ve yapılacaklar dosyası hazırlanmıştır." dedi. Suriye'deki yeni dönem yerleştikçe Türkiye olarak istikrarlı ve ayakları üzerinde duran halkın özgürce ve rahatça yaşadığı bir Suriye olması için gayretimizi göstermeye devam edeceklerini ifade eden Bakan Bolat, askeri ve siyasi zaferlerin iktisadi zaferlerle taçlanması gerektiğini kaydetti.
Türkiye'nin Suriye ile 910 kilometre kara sınırı bulunduğunu hatırlatan Bolat, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan tarihi, kültürel, sanayi ve güçlü ekonomik bağların bulunduğunu anımsattı.
Bolat, 8 Aralık 2024 tarihinin hem Suriye hem Türkiye için önemli bir tarih olduğunu vurguladı.
"Çalışma ve yapılacaklar dosyası hazırlanmıştır"
"Mücadelenin daha önemli bölümü başlıyor"
Hem geri dönüşlerin yönetilmesi hem de ticaretin canlandırılması noktasında bütün gümrük kapılarındaki yapılabilecek hususları, acil konuları tespit edip hemen işe koyulduklarını aktaran Bolat, 6 Ocak'ta yeni Suriye hükümetinde görev alan mevkidaşıyla videokonferansla görüşme gerçekleştirdiklerini anımsattı.
"Gümrük kararları sadece Türkiye'ye özgü değildi"
"11 Ocak tarihli gümrük kararlarıyla alakalı da görüşlerimizi sizlere arz etmek istiyorum. Suriye hükümetinin devreye aldığı bu uygulama maalesef bazı kesimlerce yanlış anlaşıldı ve kimi kesimlerce de çarpıtılarak sadece Türkiye'ye yönelik olarak alınmış gibi gösterilerek yeni Suriye yönetimi ile Türkiye ilişkilerini de biraz böyle olumsuzluk yaymaya çalışan açıklamaları takip ettik. Bu açıklamalar karşısında Ticaret Bakanlığı olarak da gerekli doğru açıklamaları 5-6 defa olmak üzere anında yaptık. Burada vurgulamak isteriz ki söz konusu gümrük kararları sadece Türkiye'ye özgü değildi. Suriye'nin dünyadaki tüm ülkelere ve tüm ürünleri kapsayan bir uygulamasıydı."
Yaptıkları uyarıların, karşılıklı görüşmelerin ardından gümrük vergilerinin gözden geçirildiğini ifade eden Bolat, gümrük vergilerinde 269 üründe yüzde 70'lere varan indirim yapıldığını kaydederek, "Türkiye ile Suriye arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının da yeniden hayata geçirilmesi konusunda görüşmeleri başlatma kararı aldık." dedi.
"Özgür Suriye'nin yeniden daha güçlü şekilde ayağa kalkması için gerekli adımları konuşacağız"
"Siyasi, ekonomik ve insani anlamda kendini kararlılıkla ortaya koyan özgür Suriye için, kardeşlik hukuku ile dayanışmayı bir arada göreceğimiz bu toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyorum. Bu zirveyle birlikte, Türkiye'nin özgür Suriye'nin kalkınma sürecine yönelik stratejileri, faaliyetleri, ulusal ve uluslararası ortaklıkları ve yatırım işbirliği detaylı şekilde ele alınacaktır. Bizler, MÜSİAD ailesi olarak, iş dünyasının en yetkin isimleriyle omuz omuza verip, ülkemizin geleceğini inşa eden değerlerimizi ve irademizi bu zirveye yansıtmaya çalışıyoruz. Panel programlarımızda, özgür Suriye'nin yeniden daha güçlü şekilde ayağa kalkması için gerekli adımları konuşacağız."
"Her zorluk, kararlılıkla, inançla ve birliktelikle aşılır"
Zirve kapsamında ikili iş görüşmelerinin de gerçekleştirileceğini ifade eden Asmalı, "Unutmayalım ki her zorluk, kararlılıkla, inançla ve birliktelikle aşılır. Bizler inanıyoruz ki, umutlar bir araya geldikçe çoğalacak, gayret ve azim sayesinde komşumuz Suriye, barış ve refah içinde yeniden inşa edilecektir. Bizler hep birlikte daha güçlü, daha özgür ve daha müreffeh bir gelecek için omuz omuza yürüyoruz. Bugün artık geçmişten söz açmanın zamanı değil. Artık geleceğe yol alma vaktidir. Bugün geçmişin kederlerini sürekli olarak kanırtma zamanı değil; gün yaraları sarma ve iyileştirme günüdür." diye konuştu.
"Artık Suriye yoklukla değil iktisadi işbirliği yapan iş adamlarıyla anılacak"
Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar, bugün Türkiye ile Suriye arasında en üst düzeyde görüşme gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Yokluğu varlığa çevirmeye, yardımı iktisadi gelişmeye çevirecek bir gündür bugün. O yüzden bir milattır bugün. Bugün bu miladı sizler yazıyorsunuz, bu başlangıca sizler imza atıyorsunuz. Artık Suriye yoklukla, kanla, hicretle, muhacirleriyle anılmayacak, iktisadi işbirliği yapan iş adamlarıyla, kardeş olan milletle ve bütünleşik iki devletle birlikte anılacaktır." ifadelerini kullandı.