Evinde bu marka saç kurutma makinası olanlar dikkat: Bakanlık satışını yasakladı

PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, can ve mal güvenliği riski taşıyan bir markanın saç kurutma makinası ürününe dair uyarı amacıyla gazetelerde fotoğraflı ilan yayımladı. Bakanlık söz konusu cihazın güvensiz olduğunu, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
, can ve mal güvenliği riski taşıyan bir ürüne dair uyarı amacıyla gazetelerde fotoğraflı ilan yayımladı.
Bakanlık, ilgili cihazın güvenlik standartlarını karşılamadığını ve can ile mal güvenliği için risk oluşturduğunu vurguladı.
Teslim edilmesi istendi
Teslim edilmesi istendi
Açıklamada cihazı elinde bulunanların teslim etmesi istendi.
Bakanlığın ilanında şu ifadelere yer verild
i:
"Bakanlığımızca, güvensiz oldukları tespit edilerek can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden aşağıda üretici ve ürün bilgileri yer alan "PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi piyasaya arzının yasaklanmasına, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 25.04.2024 tarih ve 5619821 sayılı idari yaptırım kararı ile karar verilmiştir.
Aşağıda tabloda bulunan "PULSAR marka Z5 model saç kurutma maki- nesi satan/kullananların ellerinde bulunan ürünleri "Meclis Mah. İlknur Sok. No:8/1 Sancaktepe/İSTANBUL" adresine düzenlenecek tutanakla teslim etmeleri gerekmektedir."
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