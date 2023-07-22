Fahiş kiraya gerekirse ceza gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) kapsayan Körfez turunun ardından Türkiye’ye dönüşünde, uçakta değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ziyareti sırasında kendisine ve heyetine gösterilen ilgi alakadan dolayı şükranlarını ileten Erdoğan, ziyaretlerde çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.





BOŞ DURAN EVLERE EK VERGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz” mesajını verdi. Erdoğan, “Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir.” şeklinde konuştu.





GABAR PETROLÜNÜN YANSIMASI 2024’TE BAŞLAR

Akaryakıttaki ÖTV zammı tartışmaları konusuna da değinen Erdoğan, “Özellikle 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk” dedi. Gabar petrolü sistemimize entegre edildiğinde vatandaşlara bir yansımasının mutlaka olacağını dile getiren Erdoğan, “Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024’te başlar. Şu anda günde 12-13 bin varil üretiyoruz. İnşallah 100 bin varile çıkacak ve dolayısıyla Türkiye üretimini ikiye katlamış olacak, 2024’ün sonuna kadar. Esas itibarıyla devreye girme tarihi 2024 sonu diyebiliriz” dedi. Erdoğan, öte taraftan “aile ve gençlik bankası”nın kaynağının Gabar petrolü ve Karadeniz doğal gazının olacağını belirterek, “Bu konuda Norveç modelini önemsiyorum” dedi.





İnanıyorum ki tahıl koridoru devam edecek

Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerini devam ettirdiğini belirten Erdoğan, gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerek MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti. Erdoğan, şunları kaydetti: “Putin’in Türkiye ziyaretiyle inşallah bu işi belli bir yere bağlayacağız. Rusya’nın da bazı beklentileri var. Bunların aşılması halinde Rusya bu tahıl koridorunun aktif çalışmasından yana. Putin ile konuyu etraflıca konuşarak, bu insani hareketin devamını temin edeceğimize inanıyorum”





Sırada Afrika turu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ardından Afrika turuna çıkabileceğini söyledi. Körfez ziyaretinde liderlerle yaptığı özel görüşmelerde Mısır konusunda atılan adımların ciddi manada bir memnuniyet yarattığını ifade eden Erdoğan, “Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi özellikle ekonomik potansiyelimizi de ciddi manada artıracaktır. Bir de Libya ile doğal gaz noktasında attığımız adımlar, aldığımız mesafeler var. Önümüzde Libya’ya inşallah bir ziyaretim olacak. Libya ile birlikte belki Kuzey Afrika’da bazı ülkelere de bir ziyaret turu düzenleme durumumuz olabilir. Bu ziyaretleri yapmadan mesafe almanız mümkün değil” dedi.





ABBAS VE NETANYAHU GELİYOR

Abbas ve Netanyahu’nun Türkiye’yi ziyaret edeceğini hatırlatan Erdoğan, “25 Temmuz’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı, ardından da 28 Temmuz’da İsrail Başbakanı Netanyahu’yu misafir edeceğiz. Ziyaretlerle bazı adımları atacağız ve süreç daha da hızlanmış olacak” diye konuştu.



