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Ekonomi

Fırsatçılar için çember daralıyor: Fahiş fiyata karşı üç şikayet hattı

Ticaret Bakanlığı; ilan siteleri, otomotiv ve konut sektöründe fahiş fiyatların bildirilebileceği üç ayrı WhatsApp ihbar hattı oluşturuyor. İhbar hatlarına vatandaş direkt başvuru yapabilecek. Bakanlık sahadaki timleriyle fahiş fiyat uygulayanları anlık kontrol edecek.

Nur Banu Aras
04:00 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Gıdadaki fahiş fiyatla mücadele eden Ticaret Bakanlığı ev ve otomobil fiyatlarına yönelik de mücadeleye başlamıştı. Otomobil ve konut sektöründe alınan kararlar ve tedbirlerle fiyatlar geriye çekilirken bakanlık şimdi de WhatsApp ihbar hattı kuracak.

VATANDAŞ DİREKT BAŞVURACAK

İlan siteleri, otomotiv ve konut sektörü için ayrı ayrı kurulacak ihbar hatlarına vatandaş direkt başvuru yapabilecek. Sahte ilan, otomotiv ve konuttaki fahiş satış ile kira fiyatını vatandaş anında WhatsApp hattında paylaşacak.

TÜM İHBARLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Bakanlık da vatandaşlardan gelen her ihbarı değerlendirmeye alacak. Haksız fiyat artış iddialarına karşı bakanlık tarafından oluşturulan özel ekip, gelen ihbarı anında değerlendirecek. Şikayete konu olan alana gidilerek kontrol edilecek.




#Ekonomi
#Kira
#Konut
#Mobil Uygulama
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