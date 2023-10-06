Fırsatçılar için çember daralıyor: Fahiş fiyata karşı üç şikayet hattı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, başrolde oyuncu Kerem Bürsin'in yer aldığı reklam filminde ülkenin tarihi, kültürel mirası ve sahip olduğu eşsiz güzellikler ile her köşesinin keşfedilmeye değer olduğu vurgulanıyor. Reklam filminin çekimleri, Türkiye'de dört farklı mevsimde yaşanan güzellikleri yansıtabilmek için Ağrı, Antalya, İzmir, Kars, Kayseri, Mardin, Muğla, Nevşehir, Rize, Trabzon, Van, İstanbul ve birçok tarihi noktada yapıldı.