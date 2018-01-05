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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Göçle gelen ekonomi

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı milyonlarca mülteci, yaşadıkları kentlerin ekonomisine ciddi katkılar sunuyor. Yaklaşık 500 bin mülteciye ev sahipliği yapan Gaziantep’te Suriyelilerin ortak olduğu 900 şirket kuruldu. 50 civarındaki sanayi kuruluşunda Suriyelilerin payı olduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin büyüme ve kalkınmasında göçmenlerin büyük rol oynadığını anlattı.

Arzu KurumYeni Şafak
Gaziantep’teki son durumu ve bunun şehir ekonomine yansımasını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile konuştuk.
Gaziantep’teki son durumu ve bunun şehir ekonomine yansımasını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile konuştuk.

Yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli mülteciye kapısını açan Türkiye; 7 yıldır ev sahipliği yaptığı Suriyeliler için 30 milyar dolar para harcadı. Savaş ortamı dolayısıyla yurtlarını terk eden Suriyeliler, misafir edildikleri Türkiye’de yatırım ve üretim de yapıp istihdama katkı sağlıyor. Misafir ettiği 500 bin mülteci sayısıyla ilk sıralarda yer alan Gaziantep’teki son durumu ve bunun şehir ekonomine yansımasını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile konuştuk.

EN ÇOK YATIRIMI TÜRKİYE YAPTI

Suriyelilerin Türkiye’ye gelmesinin mecburiyeten olduğunu aktaran Şahin, “İnsanlar canını, namusunu ailesini kurtarmak için göç etmek zorunda kaldı. Ve biz bu göçü yönetmek zorunda kaldık” dedi. Bölge halkının büyük bir fedakârlık yaptığını anlatan Şahin, “Türkiye mültecilere bütün dünyadan çok daha fazla yatırım yaptı. Bugün Düzbağ içme suyu işi bir devlet yatırımı projesidir. Eski parayla 2 katrilyonluk bir yatırımdır. Kuzey Antep bir devlet yatırımıdır. Şehir yükünü hafifletmek için çok ciddi katkılar sağlandı" dedi.

Dünyanın çok önemli bir dönemden geçtiğini anlatan Şahin, “500 bin mülteciyle beraber; Fırat Kalkanı, Cerablus, Elbab gibi sınırda yaşanan birçok gelişme şehri direk etkiliyor. Bu zor şartlar altında; bir taraftan da halkımıza söz verdiğimiz bin 27 projeyi hayata geçirmek için durmadan çalıştık” diye konuştu.

Fatma Şahin

SONUÇLAR 2019’DA

2017’yi verimli ve doğru yönettiklerine dikkati çeken Başkan Şahin, bunun sonuçlarını 2019’da almayı hedeflediklerini söyledi. Şahin, aralarında Arapça ve İngilizce dillerinde akademik altyapısı olan nitelikli insan gücü olduğunu hatırlatarak, "Bu göçmenlerin şehre girmesiyle, kentin kalkınmasında büyük rol oynayacağına inandık. Nitekim şu anda baktığınız zaman özellikle birkaç sektörde çok ciddi işbirlikleri yapıldı” bilgisini paylaştı.

900 ORTAK ŞİRKET

Özellikle ayakkabı sektöründe çok iyi bir noktada olduklarını ama kadın ayakkabısında Suriyeli ustalarla birlikte çok daha başarılı olduklarını ifade eden Şahin, “Geldiler ve bizimkilerle ortaklık yaptılar. Ticaret Odası’na kayıtlı 900 şirket kuruldu. Yaklaşık 50’ye yakın sanayide üretim yapan Suriye ve Gaziantepli ortak firma var” dedi.

HER SEKTÖRDE SURİYELİ KATKISI VAR

Gelen mültecilerin ekonomiye ve büyümeye olan katkılarını halka anlattıklarını belirten Fatma Şahin şunları kaydetti: “Mesela inşaat sektöründe, geçici mevsimlik tarım işçiliğinde, çok ciddi şekilde Suriyeli çalışıyor.” Mültecilerle ilgili adaptasyon konusunu da değerlendiren Başkan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durumun geçici bir durum olduğunu vatandaşlarımıza anlatarak; hükümet politikalarını güçlendiriyoruz dedik; bunun üzerine halkımız bunu gördü, sahiplendi ve birlikte yaşama konusunda bir model oluşturduk. İnşallah bir an önce dönecek şekilde güvenli bölge tamamlanır.”

  • ŞEHİR BÜYÜK PROJELERLE DÖNÜŞÜYOR
  • Kuzey Antep’in ulaşımını rahatlamak için de yaklaşık; 100 milyon liralık yol ihalesini yaptıklarını kaydeden Şahin şöyle konuştu: “Şehre her yıl 40 bin yeni araç giriyor. Bu araçların ulaşım planını yaptık. Bu kadar zor şartlara rağmen 10 köprülü bir kavşak bitirdik. Şu anda var olan demiryolunu hızlı trene çeviriyoruz. Özetle 2018; konutumuzun bittiği, sağlıklı, kaliteli ucuz suyumuzun aktığı önemli bir yıl olacak. O nedenle 2019’da tüm bunların sonuçlarını almayı bekliyoruz. Bu konuda çok ümitliyiz.”

Mülteci dönüşleri başladı

Fırat Kalkanıyla birlikte mültecilerin dönmeye başladığını belirten Şahin, “Cerablus’a 50 bin, Elbab’a 100 bin kişi döndü. Biraz sabrettiğinizde dönüyorlar. Ve döndüklerinde sizin rahatlayacağınız yeni bir dönem geliyor” bilgisini paylaştı.

1 MİLYON TURİST HEDEFİNE ULAŞTIK

Şehir olarak 2017 yılında 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini ve bu rakama ulaştıklarını anlatan Şahin, “Gaziantep Zamanı, Gaziantep’i Keşfet, Her Mevsim Gaziantep gibi projelerimiz var. Bunları daha da güçlendirerek devam edeceğiz. Ziyaretçi Gaziantep’e geldiğinde 5 antik kent ve müzeleri görecek” dedi. Gelen ziyaretçinin burada Hitit ve Roma dönemlerinin en güzel eserlerini görüp, en güzel lezzetlerini tadacağını ifade eden Şahin, ciddi anlamda yerli turist çektiklerini söyledi.

TAŞERONA 5 BİN KADRO

Taşeron konusunda birlikte çalıştıkları birkaç şirket olduğunu anlatan Şahin, “Şirketlerimizle birlikte kendi bünyemizde toplam 5 bin çalışanımız var. Bu işçilerimizin hepsi kadrolu olacak inşallah” dedi.

Talep arttı

Yürüttükleri projeleri bu yıl tamamlamak istediklerine vurgu yapan Şahin, şehre yönelik şu bilgileri paylaştı: “Şehir çok göç alıp, hızlı büyüyor. O nedenle talepler de artıyor. Hızlı büyüyen şehirlerde hayat pahalılığı, kira fiyatları yükseltiyor. O nedenle Türkiye’nin en büyük Toplu Konut Projesini başlattık, devam ediyor. Kuzey Antep’te 250 bin kişinin yaşayabileceği yeni bir şehir kuruyoruz. 50 bin konutun şu anda 10 binini tamamladık."

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