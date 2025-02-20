Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Savunma Sanayi
GÖKTAN Projesi gücünü gösterdi: İlk atış başarıyla gerçekleşti

GÖKTAN Projesi gücünü gösterdi: İlk atış başarıyla gerçekleşti

15:1020/02/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Kritik hedeflerin platform bağımsız önlenmesine yönelik oluşturulan GÖKTAN, ASELSAN ana yükleniciliğinde, DELTA-V işbirliğiyle gerçekleştirildi.
Kritik hedeflerin platform bağımsız önlenmesine yönelik oluşturulan GÖKTAN, ASELSAN ana yükleniciliğinde, DELTA-V işbirliğiyle gerçekleştirildi.

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKTAN Projesi'nde atışlı testler başarıyla tamamlanırken bu sayede hava platformlarından atılan TOLUN mühimmatı, karadan karaya vuruş kabiliyeti elde etti.

GÖKTAN sayesinde, daha önce hava platformlarından atılabilen TOLUN mühimmatına karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırıldı.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, ürün gamına GÖKTAN Sistemi'ni de ekledi. GÖKTAN'ın 18 Şubat'ta gerçekleştirilen atışında ASELSAN'ın TOLUN mühimmatı belirlenen hedefe tam isabetle ulaştı.


360 derece atış kabiliyetiyle dikkati çekiyor

GÖKTAN Projesi ile TOLUN'a roket motoru entegrasyonu, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri ile görev planlama ve atış bilgilerinin işletiminin yanı sıra test faaliyetinde roket motorundan ayrılma sonrası TOLUN'un kanatlarını açarak belirlenen hedefe ulaşması sağlandı.


Kritik hedeflerin platform bağımsız önlenmesine yönelik oluşturulan GÖKTAN, ASELSAN ana yükleniciliğinde, DELTA-V işbirliğiyle gerçekleştirildi.


Yol noktası tanımlamanın yanı sıra merkezi ve bağımsız kullanım yeteneği bulunan GÖKTAN, platform manevrasına gerek kalmadan 360 derece atış kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Eğik atış yapabilen GÖKTAN'ın çoklu angajman ve ardışık ateşleme özelliği bulunuyor.


#ASELSAN
#Göktan
#TOLUN

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muş, Hakkari, Bingöl, Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma için Valilik açıklaması geldi mi?