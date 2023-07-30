HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Çukutli: Enflasyon düşürülürse iki kez artışa gerek kalmaz

Asgari ücrette yılda bir kez artış yapılacak olmasını değerlendiren HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çukutli şunları söyledi:

"Asgari ücret, bir ekonomide en düşük ücret olarak belirlenen ve genellikle düşük gelirli çalışanlar için belirli bir yaşam standardını sağlamak üzere düzenlenen bir ücrettir. Enflasyon sürekli olarak yükseldiğinde, asgari ücretli çalışanların alım gücü gözle görülür bir şekilde azalmakta ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadırlar. Ancak, enflasyonun yükseldiği bir ortamda asgari ücretin artırılması da kaçınılmaz bir zorunluluktur.





'Enflasyonu tek hanelere çekmediğimiz sürece refah seviyesi artmaz'

Enflasyon düşürülemediğinde ve sürekli artış eğiliminde olduğu zaman özellikle gelirini buna göre ayarlama olanağı olmayan ücretli kesimin satın alma gücünde ortaya çıkacak dengesizlik ücret artışıyla ayarlanma zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Ekonomi çevrelerince ücret fiyat sarmalının nihai sonucunda ücretlerde meydana gelen artışların fiyatlarda artışa, fiyatlarda meydana gelen artışın da tekrardan ücretlerde artışa sebep olarak sarmal oluşturduğu düşünülmektedir. Günümüzde enflasyon, ekonomik istikrar ve refah için ciddi bir endişe kaynağıdır. Asgari ücreti ne kadar artırırsak artıralım enflasyonu tek hanelere çekmediğimiz sürece çalışanların refah seviyesi de artmayacaktır. Ancak, ekonomi yönetiminin kararlı bir şekilde enflasyonu düşürme konusunda güçlü bir inancı olduğunu gözlemliyoruz.





'Ekonomi yönetiminin çabalarını takdirle karşılıyoruz'

Eğer hedeflenen düzeyde enflasyonun kontrol altına alınması başarılı olursa bu, fiyat istikrarını ve yaşam maliyetlerinin daha öngörülebilir hale gelmesini sağlamak açısından büyük bir adım olacaktır. Bu da iş dünyası ve çalışanlar arasında istikrar ve güven yaratacak ve ekonomiye olumlu bir etki sağlayacaktır. Ekonomi yönetiminin ekonomik istikrar ve refah için gösterdiği çabaları takdirle karşılıyoruz. Böyle bir tablo oluşması durumunda geleceğe daha umut dolu bir bakış açısıyla ilerlemekten bizde mutluluk duyarız. Ancak, asgari ücretin artış süresine gelince, asgari ücretin artış süreçleri ve politikaları, ekonomik koşullara ve sosyal etkilere göre değerlendirilmelidir.

'Yılda bir kez artış yeterli olacak'

Bu, çalışanların refahını korumak ve enflasyonist etkinin azaltılmasına katkı sağlamak için önemlidir. Başarılı bir sonuca ulaşmak için tüm bu unsurların birlikte ele alınması elzemdir. İşte tüm bunlar bir dengeye oturtulursa asgari ücretin 6 ayda bir artışına gerek olmayacak ve yılda bir kez artış yeterli olacaktır."















