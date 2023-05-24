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Ekonomi

HDP'ye yakın KESK'in temsilcisi Sadık Canyurt TOGG'u teslim alıp uçuk bir fiyata satışa çıkardı: 3 milyon 500 bin TL istiyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, ilk sahiplerine kavuştu. Noter huzurunda yapılan çekilişle, ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişi, yerli otomobili almaya hak kazandı. TOGG almaya hak kazanan isimlerden biri de HDP'ye yakınlığıyla bilinen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilcisi ve RTÜK Uzmanı Sadık Canyurt oldu. Geçtiğimiz hafta aracını teslim alan Canyurt, bir hafta sonra satışa çıkardı. Bir satış sitesine ilan veren Canyurt'un fiyatı 1 milyon 215 bin TL olan uzun menzilli araç için 3 milyon 500 bin TL istediği ortaya çıktı.

16:17 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
HDP'ye yakınlığıyla bilinen Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) temsilcisi Sadık Canyurt, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u teslim almasının ardından uçuk bir fiyattan satışa çıkardı.

HDP'ye yakınlığıyla bilinen Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) temsilcisi Sadık Canyurt, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u teslim almasının ardından uçuk bir fiyattan satışa çıkardı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracı TOGG, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen çekilişle birlikte ilk sahiplerine kavuştu. Noter huzurunda yapılan çekilişle, ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan 20 bin kişi belirlendi.

Rekor sayıda yapılan müracaatın ardından yapılan çekilişte yerli otomobil alma hakkına sahip olan isimlerden biri de HDP'ye yakınlığıyla bilinen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilcisi ve RTÜK Uzmanı Sadık Canyurt oldu.

Satışa çıkardığı rakam görenleri hayrete düşürdü

Aynı zamanda KESK'e bağlı Haber-Sen'in Şube başkanı olarak da görev yapan Canyurt'a 110'uncu sıradan TOGG çıktı. Ancak aracını geçtiğimiz hafta teslim alan Canyurt, bir hafta sonra satışa çıkardı. Bir satış sitesine ilan veren Canyurt'un TOGG için istediği rakam görenleri hayrete düşürdü.

Canyurt, ilanının açıklama kısmında şu sözlere yer verdi:

"Araç geçen hafta teslim alınmıştır, kapalı otoparkta muhafaza edilmektedir. "V2 Lansman Özel Paketi" ile üretilen ilk TOGG araçlarından biridir. Panoramik cam tavan ve Meridian Premium Ses Sistemi ekletilmiştir. Şu an satışa sunulan TOGG'ların menzili ve donanımı en yüksek versiyonudur (ful + ful). Araca ait tüm ayrıntılara, kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Burada tek tek yazmıyorum."

Satış fiyatı 1 milyon 215 bin TL olarak belirlenmişti

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yapılan açıklamada yerli otomobilin standart menzilli modelinin 953 bin, uzun menzilli modelinin fiyatının ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendiği duyurulmuştu.



#TOGG
#KESK
#Sadık Canyurt
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