Ekonomi Hindistanlı turistlerin Türkiyeye ilgisi arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hindistanlı turistlerin Türkiye'ye ilgisi arttı

Hindistanlı turistlerin Türkiye'ye ilgisi arttı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Hindistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında geçen yıl 2017'ye göre yüzde 80 artış olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Türkiye'de yüksek bütçeli Hint düğünleri de yapılıyor.
Türkiye'de yüksek bütçeli Hint düğünleri de yapılıyor.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken'i ziyaret ederek, turizm potansiyelini gözlemleyen Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya değerlendirmelerde bulundu.

Bhattacharyya, Palandöken'de eğitmenler eşliğinde kayak yaptığını ifade ederek, Erzurum'u çok beğendiğini ve hayran kaldığını belirtti.

Ülkesinde de yüksek rakımlı dağlar olduğunu anlatan Bhattacharyya, şöyle konuştu:

"Hindistan oldukça yüksek dağların olduğu bir ülke. Yaz aylarında oradaki arkadaşlarla doğa yürüyüşleri yapıyorum. Oradaki dağların yüksekliği 6 bin metreyi buluyor. O kadar yüksekliğe çıkmışlığım da var. Japonya'da da bu işi arkadaşlarla denedim. Normalde bir yere tatile gittiğimizde çocuklarım kayak yapıyor, biz eşimle oturup onları izliyoruz. Erzurum'u gördükten sonra bu işi değiştirmeyi düşündüm ve çok güzel bir eğitmenle burada bir saatlik kayak eğitimi aldım. Henüz en zirveden kayacak değilim ama bu işin üstüne gideceğim."

Bhattacharyya, Hindistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının arttığına vurgu yaparak, "Hindistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında 2017'ye göre 2018'de yüzde 80 artış oldu." dedi.

Palandöken'in kayak için çok güzel pistlere sahip olduğunu vurgulayan Bhattacharyya, "Gerçekten Palandöken'de inanılmaz büyüleyici bir ortam var. Hindistan'da böyle birçok yerimiz var. Hindistanlı turistler, genellikle Avrupa'ya gidiyor veya Himalayalar'da kayak yapıyor ama burası yeni bir destinasyon olabilir çünkü çok güzel bir doğaya sahip. Buradan insanların da Hindistan'a gelmesini istiyoruz ve böylece birbirimizi daha yakından tanıyabiliriz." diye konuştu.

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Erzurum'un tarihi açıdan çok zengin bir şehir olduğuna işaret eden Bhattacharyya, kentin Roma İmparatorluğu döneminden bu yana birçok kültürü içerisinde barındırdığını anlattı.

DOĞU ANADOLU İÇİN TURİZM PAKETİ ÖNERİSİ

Hindistanlı turistlerin genelde İstanbul, Kapadokya ve Antalya'yı tercih ettiğini anımsatan Bhattacharyya, şunları kaydetti:

"Erzurum, Van Gölü, Kars, turistler için bir paket halinde sunulabilir ve bu, Hindistanlı turistlerin de ilgisini çekecektir ayrıca Karadeniz de bu anlamda çok zengin bir potansiyele sahip, buraların değerlendirilmesi lazım. Geçen ay Hindistan'dan gelen 60 tur operatörüyle İstanbul'da bir toplantı yaptık. Tur operatörlerinin bir arada çalışması önemli. Eğer Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili tur operatörleri bir paket sunabilirse, turist sayısında ciddi artış olacaktır."

Antalya’da paha biçilemeyen Hint düğünü
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Aylar öncesinden planlanmaya başlanan ve Hindistan ile Türkiye arasındaki düğün turizmini daha da canlandıracağı öngörülen düğün 7 Şubat’ta başladı ve 10 Şubat’a kadar devam etti.
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3 GÜN 3 GECE: 3 gün, 3 gece sürecek olan Hindistan’ın maden işiyle uğraşan ailelerinden olan Ahluwalia ve Khaitan ailelerinin kızları Medha ve oğulları Nalin’in düğünü için, 650’yi aşkın davetli özel charter uçaklarla Antalya’ya getirildi.
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Baştan sona Hint gelenekleriyle gerçekleşen düğün için tüm otel özel bir görsel şov alanına dönüştürüldü. Özel olarak dizayn edilen ve farklı seremoniler için düzenlenen etkinlik alanları hazırlanarak binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleriyle süslendi.
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Düğünün 2’nci günü eğlenceli ve renkli danslarla geçti. Damat yakınlarıyla birlikte müzik ve dans eşliğinde gelini almaya giderken, atlı faytona binmek istedi.
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Atların damadı ters yöne götürmesi ve hırçınlaşması ise, davetliler tarafından şaşkınlık uyandırdı. Düğün için, Rahit Khan ve Ruskar Prakash ve Atif Aslam gibi Hintli süper starların yanında Amerikalı R&B yıldızı Akon gibi dünyaca ünlü daha pek çok yıldız sanatçı da Antalya’ya geldi.
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Düğün için 400 kişiden oluşan aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekipleri ve malzemeler de Hindistan ve farklı ülkelerden uçaklarla Antalya’ya taşındı.
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Düğün katılımcıları ve görevli personel Antalya’nın turizm merkezi Belek bölgesinin 3 büyük oteline yayıldı.
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650 DAVETLİ VAR: Düğün organizasyonlarını gerçekleştiren Inventum Global Kurucu Ortağı Bünyat Özpak aileler arasında bütçe ile ilgili gizlilik anlaşması olduğundan dolayı maliyetin açıklanmayacağını söyledi.
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Türkiye’de yapılan en büyük Hint düğünü olduğunu kaydeden Özpak, “Aileler önemli iş adamları ve maden işiyle uğraşıyorlar. 7 Şubat’ta Antalya’ya geldiler. Yaklaşık 650 davetli var, onların yanı sıra 450 kişi de teknik ekip var. Bizim de organize şirketimizin 250 ağırlama ekibi de hizmet veriyor.” dedi.
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Bu sene çok sayıda Hint düğünü organizasyonu olacağını vurgulayan Özpak, “Detaylarını veremiyoruz ama bunları paylaştığımız zaman yer yerinden oynayacak. Çok iyi Hint düğünlerini ülkemize kazandırdık. Nisan ayında bundan daha da güzel düğünleri ülkemizde ağırlayacağız kontratlar imzalandı, inşallah daha iyi olacak.” diye konuştu.
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Antalya’da paha biçilemeyen Hint düğünü
Türkiye'de şimdiye kadar yapılan en yüksek bütçeli Hint düğünü, Antalya'da bir otelde yapıldı. Hintli aileler ile yapılan anlaşma gereği düğün maliyetinin gizli tutulduğu bildirildi. 3 gün 3 gece devam eden düğün için 650 davetli uçaklarla Antalya'ya gelip üç farklı otele yerleştirildi. Davetlilere yine Hindistan başta olmak üzere farklı ülkelerden 450 kişilik ekip ile Türkiye'den 250 kişi olmak üzere toplam 800 kişi hizmet ediyor.
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Ev kadınıydı, fabrika kurdu 7 ülkeye mobilya ihraç ediyor
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Bir yılda 80 işçiye ekmek kapısı açan fabrika sahibi Karaca, KOSGEB desteğiyle aldığı CNC makinesiyle birlikte cirosunu artırdı.
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Bir sene önceye kadar ev kadını olan Özlem Karaca, iş kadını olma hayalini gerçekleştirdi.
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Bir fabrika binası kiralayan Karaca, iş hayatına kumaş dikimiyle start verdi.
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Kumaş atölyesini oluşturan Karaca, ardından mobilya üretimine başladı.
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KOSGEB'in 150 bin lira değerindeki yerli ve milli CNC makinesi projesine başvurdu.
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Projesi kabul edilen Karaca, CNC makinesine kavuştuktan sonra cirosunu artırdı.
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BEN ÜRETTİM SİZ DE ÜRETİN: İş kadını Özlem Karaca, KOSGEB'den yerli ve milli CNC makinesi projesine başvurduk. Projemiz onaylandı. Makinemiz üretim alanımıza geldi. Yeni gelen makinemiz sayesinde istihdamımız arttı. Kalite olarak üretim potansiyelimiz yükseldi. Kafamda planladığım bazı şeylerin gerçekleşmesi de hızlanmış oldu dedi.
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Karaca Mağaza açtık. İhracatımız arttı. Bu konuda bize destek veren KOSGEB'e teşekkür ediyorum. Tüm kadınlara, desteklerle alakalı teşvikleri araştırmalarını, bunlardan muhakkak faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Ben ürettim, siz de üretin. Türkiye ekonomisine muhakkak katkı sağlayın açıklamasında bulundu.
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Ev kadınıydı, fabrika kurdu 7 ülkeye mobilya ihraç ediyor
Ev kadınıydı, fabrika kurdu 7 ülkeye mobilya ihraç ediyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ev kadını Özlem Karaca (40), KOSGEB'den aldığı destekle mobilya fabrikası kurup, 7 ülkeye ihracata başladı.
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