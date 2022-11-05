İnşaat sektörü Arap iş dünyasıyla buluşuyor

Türk ve Arap şirketlerini bir araya getiren Turabexpo, yapı malzemeleri ve gayrimenkul alanındaki organizasyonlarını sürdürüyor. Bu yıl düzenlenecek olan 8’inci Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı ile 5. Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman Fuarı 23-24 Kasım tarihlerinde kapılarını açacak. 29 ülkeden yüzlerce firma ve binlerce iş adamının katılacağı fuar, İstanbul’da gerçekleşecek. Fuarın inşaat ve gayrimenkul sektörüne önemli katkıları olacağına dikkat çeken Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı Sabuhi Attar, Türk ürünlerini aracısız şekilde Arap yatırımcılarla buluşturacaklarını vurguladı.

Subuhi Attar.

İHRACAT HEDEFİ 100 MİLYAR DOLAR

Avrupa’daki enerji krizini Türkiye için fırsata çevirmeye çalışacaklarını ifade eden Attar, “Arap ve Türk ülkelerden toplam 29 ülke misafirimiz olacak. Bin 500’ün üzerinde iş adamının katılımı sağlanacak. Türk firmalarının ürünlerini satacağız” dedi. Arap firmalarının ekonomik ve kaliteli ürünle ulaşması için avantajlı bir fuar olacağına dikkat çeken Attar, “Bu yıl Arap ülkelerine 50 milyar dolar ihracatımız oldu. Gelecek sene ümidimiz 100 milyar dolara yükseltmek” şeklinde konuştu.

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TÜRK FİRMALARI MARKALAŞACAK

Türk firmalarının ürünlerini Avrupa’ya fason olarak sattığını ancak bu fuarda kendi isimleriyle satış yapacaklarını ifade eden Attar, firmaların markalaşmasına da bir katkı sağlanacağını belirtti. Yapı malzemeleri fuarıyla eş zamanlı olarak 5’inci Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman Fuarı da yapılacağını söyleyen Attar, “Gayrimenkul fuarında da ürünleri yine yatırımcılara cazip bir şekilde sunuyoruz ve teşvikler veriyoruz. Türkiye’de yatırım yapan her zaman kazanır. İki yıl önce yatırımını yapan şuan 4-5 kat para kazandı” dedi.

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