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Ekonomi

Japon otomobil devi Türkiye'den çekildi: Satış adetleri adeta çakılmıştı

Japon otomotiv devi Mazda Motor Türkiye, satış operasyonlarını belirsiz bir süre için durdurma kararı aldı. Şirket, hizmetler ve yedek parça tedarikinin ise devam ettireceğini açıkladı. Mazda'nın Türkiye'deki satışları, özellikle son birkaç yılda ciddi bir düşüş göstermişti. 2019 yılında 500 adedin altına düşen satışlar, geçen yıl itibarıyla yalnızca 183 adet olarak kayıtlara geçti.

Kenan Biter
Kenan Biter
14:56 - 9/11/2023 Thursday
Güncelleme: 15:04 - 9/11/2023 Thursday
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Japonya'nın önde gelen otomobil üreticisi Mazda, Türkiye'de otomobil satışlarını belirsiz bir süreliğine durdurduğunu ancak hizmetler ve yedek parça tedarikinin devam edeceğini açıkladı.


Konu ile ilgili şirketten yapılan açıklamada
'Mazda Motor Türkiye, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz süre ile durdurma kararı almıştır. Türkiye'deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edilecektir." denildi.

Üç soruna çözüm bulunamadı


Uzmanlar Mazda'nın aldığı bu karar ile ilgili olarak Japonya merkezle bir türlü çözülemeyen e-Call sorunu, uygun motorların olmaması ve diğer iletişim konuları olduğunu belirtirken Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul, satış sonrası ve yedek parça için görevine devam edeceği belirtildi.


Satış adetleri adeta çakılmıştı


Mazda'nın Türkiye'deki satışları, özellikle son birkaç yılda ciddi bir düşüş göstermişti. 2019 yılında 500 adedin altına düşen satışlar, geçen yıl itibarıyla yalnızca 183 adet olarak kayıtlara geçti.



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#Mazda Türkiye
#Kenan Biter
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