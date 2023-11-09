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Japonya'nın önde gelen otomobil üreticisi Mazda, Türkiye'de otomobil satışlarını belirsiz bir süreliğine durdurduğunu ancak hizmetler ve yedek parça tedarikinin devam edeceğini açıkladı.
Üç soruna çözüm bulunamadı
Uzmanlar Mazda'nın aldığı bu karar ile ilgili olarak Japonya merkezle bir türlü çözülemeyen e-Call sorunu, uygun motorların olmaması ve diğer iletişim konuları olduğunu belirtirken Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul, satış sonrası ve yedek parça için görevine devam edeceği belirtildi.
Satış adetleri adeta çakılmıştı
Mazda'nın Türkiye'deki satışları, özellikle son birkaç yılda ciddi bir düşüş göstermişti. 2019 yılında 500 adedin altına düşen satışlar, geçen yıl itibarıyla yalnızca 183 adet olarak kayıtlara geçti.