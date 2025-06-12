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Kadın yükümlüler için yeni bir başlangıç: Meslek edindirme programında sertifikalar dağıtıldı

Kadın yükümlüler için yeni bir başlangıç: Meslek edindirme programında sertifikalar dağıtıldı

Oğuzhan Ürüşan
20:4412/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Kadın yükümlüler, mesleki eğitimle toplumsal uyuma ve ekonomik bağımsızlığa adım atıyor.
Kadın yükümlüler, mesleki eğitimle toplumsal uyuma ve ekonomik bağımsızlığa adım atıyor.

Denetimli serbestlik kapsamındaki kadın yükümlüler, mesleki eğitimle hayata yeniden tutunuyor. Ankara'da yürütülen “İstihdam Garantili Meslek Kazandırma Programı” ile kadınlara 240 saatlik eğitim sonunda sertifika verildi. Kurslar, ekonomik bağımsızlık kadar bireysel dönüşüm ve toplumsal uyumu da hedefliyor. Kamu kurumlarının iş birliğiyle hayata geçirilen proje, aile yapısını güçlendirme vizyonunu da merkezine alıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen “Aile Yılı” kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Kalkınma Ajansı’nın iş birliğinde yürütülen “İstihdam Garantili İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı” çerçevesinde eğitim gören kadın yükümlüler, Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ASO-SEM) ziyaret edildi. Programı tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

240 saatlik eğitimle yeni bir hayat kuruluyor

240 saat süren ve yaklaşık iki ay devam eden programda kadın yükümlüler hem mesleki eğitim aldı hem de iş gücü piyasasına entegrasyon sürecine hazırlandı. Programı başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları törenle verildi.

"Bu kurslar bireysel dönüşümün kapısını açıyor"

Başsavcı Mustafa Gökçe, kursların kadın yükümlüler için sadece bir meslek edinme imkânı sunmadığını, aynı zamanda bireysel dönüşüm ve toplumsal uyumun da önünü açtığını belirtti. Gökçe, “Kadınların ekonomik bağımsızlık kazanması ve topluma aktif katılımı, denetimli serbestliğin bir rehabilitasyon modeli olduğunu kanıtlamaktadır.” dedi.

"Toplumsal uyum ve aileyi güçlendirme önceliğimiz"

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Duhan Kalkan da programın yalnızca bireylerin değil, aile yapısının güçlendirilmesine de katkı sunduğunu vurgulayarak, “Kadın yükümlülere yönelik bu özel model, ekonomik bağımsızlık ve toplumsal uyum açısından önemli bir işlev üstleniyor. Ailenin birleştirici rolünü merkeze alan bu anlayışı desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kamu kurumlarından örnek iş birliği

ASO-SEM’de gerçekleştirilen program, kamu kurumlarının eş güdümüyle dezavantajlı grupların topluma kazandırılması yönünde önemli bir örnek olarak dikkat çekti. Program, kadınların istihdam yoluyla güçlendirilmesi ve topluma entegrasyonu için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ziyarete Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Duhan Kalkan, Denetimli Serbestlik Müdürü Ebru Yıldırım Kocalar ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı. Ev sahipliğini ise ASO-SEM Yönetim Kurulu Başkanı M. Serdar Tütek ve ASO-SEM Müdürü Dr. Ruhi Kılıç üstlendi.

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