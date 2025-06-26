Kamu işçilerine zam pazarlığında ikinci teklif tarihi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), toplu sözleşme görüşmelerinde ilk zam teklifini kamuoyuyla paylaşmıştı. Buna göre, kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için ise yüzde 8 oranında zam önerildi.





İkinci zam teklifi yolda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin önceki yıllarda olduğu gibi sorunsuz şekilde ilerlediğini belirtti. Işıkhan, bu hafta içerisinde ikinci zam teklifini TÜHİS aracılığıyla işçi sendikalarına ileteceklerini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:





"İkinci teklifimizi TÜHİS aracılığıyla yine işçi sendikalarımıza ileteceğiz. Süreci hep birlikte takip edeceğiz. Sendikalarımızla iş kolları bazında toplantılarımız devam ediyor. Geçmiş yıllardaki gibi bu sürecin de sağlıklı şekilde tamamlanacağını umuyoruz."





Kritik tarih: İkinci teklif yarın açıklanıyor



