Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 428 milyon araç geçti

Uraloğlu, KGM'ye bağlı otoyollardan bir yılda 570 milyon 382 bin 22 aracın geçiş yaptığını kaydederek, Mahmutbey-Edirne Otoyolu'ndan geçen araç sayısının 111 milyon 406 bin 244 olduğunu ifade etti. İstanbul-Ankara Otoyolu'nu 170 milyon 993 bin 515 aracın kullandığına işaret eden Uraloğlu, "Son bir yılda Adana Otoyolu'ndan 43 milyon 613 bin 691, Mersin Otoyolu'ndan 35 milyon 962 bin 73, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyo-lu'ndan da 50 milyon 664 bin 150 araç geçişi oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 71 milyon 814 bin 940, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de 85 milyon 927 bin 409 araç kullandı" açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu, KÖİ ile hayata geçirilen projelerden de 510 milyon 2 bin 792 aracın geçiş yaptığı bilgisini paylaşarak, "Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 428 milyon 181 bin 650, Malkara Çanakkale Otoyolu'ndan 3 milyon 786 bin 539, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 55 milyon 524 bin 297, Ankara-Niğde Otoyolu'ndan 9 milyon 366 bin 630, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndan 10 milyon 353 bin 134, Aydın-Denizli Otoyolu'ndan da 2 milyon 790 bin 542 araç geçişi oldu" diye konuştu.