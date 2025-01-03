Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
2025 yılı için kıdem tazminatı tavanı belli oldu

2025 yılı için kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:383/01/2025, Friday
G: 3/01/2025, Friday
Yeni Şafak
Sonraki haber
2025 Ocak zammıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı 46 bin 658 TL olarak belirlendi.
2025 Ocak zammıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı 46 bin 658 TL olarak belirlendi.

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca çalışanı etkileyen kıdem tazminatı tavanı da netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon oranını yüzde 1,03 olarak duyurdu.


Böylece yıllık enflasyon oranı yüzde 44,38’e yükseldi. Bu açıklama, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen kıdem tazminatı tavanının belirlenmesine de zemin hazırladı.


Kıdem tazimatı tavan ücreti ortaya çıktı


Aralık ayı enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından, 2025 yılı için geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı da belirlendi.



Memurların zam oranı ise yüzde 11,54 olarak hesaplandı.


Buna göre 2025 yılı itibarıyla, kıdem tazminatı tavanı 46 bin 658 TL olarak uygulanacak. Bu tutar, kıdem tazminatından yararlanacak çalışanlar için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.


Kıdem tazminatı hesaplama


Kıdem tazminatı, bir işçinin aynı işyerinde geçirdiği her tam yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanır. Hesaplama esnasında, işçinin brüt maaşı ile düzenli aldığı ek ödemeler (örneğin yol ve yemek yardımları) göz önünde bulundurulur. Kıdem tazminatından yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.



Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?


Toplam Kıdem Tazminatı = Brüt Ücret × Çalışılan Yıl Sayısı


Örnek Hesaplama:

Brüt Ücret: 26.004 TL (2025 yılı asgari ücret brüt tutarı)

Çalışma Süresi: 5 yıl


Toplam Kıdem Tazminatı = 26.004 TL × 5 = 130.020 TL

Bu tutardan sadece damga vergisi kesilir. 2025 yılı için damga vergisi oranı %0,759'dur.

Damga Vergisi: 130.020 TL × 0,00759 = 987,85 TL

Net Kıdem Tazminatı: 130.020 TL - 987,85 TL = 129.032,15 TL



#Kıdem
#Zam
#Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 yılında ödenecek SED kalemleri değişti! 65 yaş aylığı, engelli, evde bakım maaşı, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?