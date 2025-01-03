Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon oranını yüzde 1,03 olarak duyurdu.





Böylece yıllık enflasyon oranı yüzde 44,38’e yükseldi. Bu açıklama, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen kıdem tazminatı tavanının belirlenmesine de zemin hazırladı.





Kıdem tazimatı tavan ücreti ortaya çıktı





Aralık ayı enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından, 2025 yılı için geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı da belirlendi.









Memurların zam oranı ise yüzde 11,54 olarak hesaplandı.





Buna göre 2025 yılı itibarıyla, kıdem tazminatı tavanı 46 bin 658 TL olarak uygulanacak. Bu tutar, kıdem tazminatından yararlanacak çalışanlar için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.





Kıdem tazminatı hesaplama





Kıdem tazminatı, bir işçinin aynı işyerinde geçirdiği her tam yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanır. Hesaplama esnasında, işçinin brüt maaşı ile düzenli aldığı ek ödemeler (örneğin yol ve yemek yardımları) göz önünde bulundurulur. Kıdem tazminatından yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.









Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?





Toplam Kıdem Tazminatı = Brüt Ücret × Çalışılan Yıl Sayısı





Örnek Hesaplama:





Brüt Ücret: 26.004 TL (2025 yılı asgari ücret brüt tutarı)

Çalışma Süresi: 5 yıl





Toplam Kıdem Tazminatı = 26.004 TL × 5 = 130.020 TL





Bu tutardan sadece damga vergisi kesilir. 2025 yılı için damga vergisi oranı %0,759'dur.





Damga Vergisi: 130.020 TL × 0,00759 = 987,85 TL

Net Kıdem Tazminatı: 130.020 TL - 987,85 TL = 129.032,15 TL







