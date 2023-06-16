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Ekonomi

Maslak’a 80 milyon dolarlık konut yatırımı

Yurt içinde ve yurt dışında birçok prestijli konut projesi geliştiren Yu Group, yeni projesi Maslak Dream by NEW INN projesinin lansmanını gerçekleştirdi.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 16/06/2023 vendredi
Yeni Şafak
Yu Group'un Maslak Dream by NEW INN projesi.

Yu Group'un Maslak Dream by NEW INN projesi.

Yurt içinde ve yurt dışında konut, AVM, ofis, iş merkezi gibi anahtar teslim proje geliştiren Yu Group, Maslak’a 80 milyon dolarlık konut yatırımı yapacak. Maslak Dream by NEW INN adıyla görücüye çıkan proje, yeni nesil konaklama hizmetiyle misafirlerin beğenisine sunulacak.

Yusuf Akbal, Mustafa Mekki Özkan.

24 AYDA TESLİM

Yu Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mekki Özkan, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, “Yatırımlarımızı daha da güçlü şekilde sürdürmeye, ülkemize katma değer ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz’’ dedi. Özkan, projeyi 24 ay sürede tamamlayarak teslim etmeyi, yatırımcılara da kısa sürede en az iki kat prim sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Yüzde 300 büyüdük

Türkiye’de yeni nesil konaklama sistemlerine öncülük etmeyi kısa sürede başardıklarını belirten NEW INN Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akbal ise, şunları kaydetti: “NEW INN’i 2020 yılında hem konaklama hem de emlak sektörüne yeni bir bakış açısı getirmek üzere kurduk. Kısa sürede Türkiye’nin bu alanda uzman şirketlerinden biri haline geldik. 2022 yılında sektörde yüzde 300 büyüyerek pazarda iyi bir konum edindik.”



#Maslak
#Yu Group
#Konut
#Proje
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