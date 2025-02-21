TMSF'den yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması devam ederken, ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimlerinin oluşturulduğu ve çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu.

"Şirketler hizmet vermeye devam ediyor"

Açıklamada "Görevlendirildiğimiz şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Özellikle sosyal medyada yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı kurumumuzun resmi açıklamalarının takip edilmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

MASAK, başta bankacılık işlem verileri olmak üzere veri tabanında yer alan bilgileri kullanarak söz konusu şirketin tüm şubelerinin finansal hareketlerini inceledi.

Şubeler ile bunların resmi ve gayriresmi ortakları hakkında, ortaklık yapıları ve ticari ilişkilerin analizini de içeren yaklaşık 300 analiz raporu düzenleyerek, ocak ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

MASAK'ta bu çalışma için özel olarak ekip oluşturuldu.

Ekip, söz konusu şube raporlarına ilave olarak şirketin organizasyon yapısını da içeren rapor hazırladı.

Döner zinciri altında "franchise" veren merkez şirketin ortak, yönetici, çalışan ile bağlantılı şirket ve kişilerden oluşan "çatı raporunu" da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

Bütün çalışanlar ve akrabalarının suç kayıtları incelendi

Çatı rapor niteliğindeki MASAK raporu kapsamında analiz konusu kişilerin mali profilleri çıkarıldı, kümeleme analizi yapıldı.

Kişilerin organizasyon yapısı içindeki rolleri ve para transfer ilişkilerinin işaret ettiği bağlantılar ortaya kondu.

Şubelerinin tüm yıllar boyunca SGK kayıtlarına yansıyan binlerce çalışanı, resmi ve gayriresmi ortakları ile bunların yakın akrabalarının suç kayıtları incelendi.

Çalışma sonucunda, tüm bu kişiler içerisinde silahlı terör örgütü üyeliği, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi devletin güvenliğini tehdit edici suçlardan kayıtları bulunanlar olduğu belirlendi.

353 şüpheli yakalandı

Restoran zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de (10 şüpheli) bulunduğu 353 şüpheli yakalandı.



