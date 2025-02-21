Maydonoz Döner restoran zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli yakalanmıştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkete, mahkeme kararıyla TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiğini bildirdi. Açıklamada, "Görevlendirildiğimiz şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir." denildi.
TMSF'den yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması devam ederken, ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimlerinin oluşturulduğu ve çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu.
"Şirketler hizmet vermeye devam ediyor"
Ne olmuştu?
MASAK, başta bankacılık işlem verileri olmak üzere veri tabanında yer alan bilgileri kullanarak söz konusu şirketin tüm şubelerinin finansal hareketlerini inceledi.
Şubeler ile bunların resmi ve gayriresmi ortakları hakkında, ortaklık yapıları ve ticari ilişkilerin analizini de içeren yaklaşık 300 analiz raporu düzenleyerek, ocak ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.
MASAK'ta bu çalışma için özel olarak ekip oluşturuldu.
Ekip, söz konusu şube raporlarına ilave olarak şirketin organizasyon yapısını da içeren rapor hazırladı.
Döner zinciri altında "franchise" veren merkez şirketin ortak, yönetici, çalışan ile bağlantılı şirket ve kişilerden oluşan "çatı raporunu" da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.
Bütün çalışanlar ve akrabalarının suç kayıtları incelendi
Çatı rapor niteliğindeki MASAK raporu kapsamında analiz konusu kişilerin mali profilleri çıkarıldı, kümeleme analizi yapıldı.
Kişilerin organizasyon yapısı içindeki rolleri ve para transfer ilişkilerinin işaret ettiği bağlantılar ortaya kondu.
Şubelerinin tüm yıllar boyunca SGK kayıtlarına yansıyan binlerce çalışanı, resmi ve gayriresmi ortakları ile bunların yakın akrabalarının suç kayıtları incelendi.
Çalışma sonucunda, tüm bu kişiler içerisinde silahlı terör örgütü üyeliği, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi devletin güvenliğini tehdit edici suçlardan kayıtları bulunanlar olduğu belirlendi.
353 şüpheli yakalandı
Restoran zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de (10 şüpheli) bulunduğu 353 şüpheli yakalandı.