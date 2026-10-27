Uyuşturucu davasında ilk duruşma: Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakim karşısına çıkacak

Ankara merkezli DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı: 2 milyon 135 bin liralık para ve altına el konuldu

Suriye’deki Hol Kampı’nda alıkonulan DEAŞ silahlı terör örgütüne müzahir kadın ve çocuklara yardım gönderilmesi kapsamında yürütülen soruşturmada, örgütün finansman faaliyetlerine yönelik Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Aramalarda yaklaşık 2 milyon 135 bin lira değerinde Türk lirası, döviz ve altına el konuldu.