Uyuşturucu davasında ilk duruşma: Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakim karşısına çıkacak
14:00, 27/10/2026, Salı
DHA
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakim karşısına çıkacak
Sadettin Saran, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davanın duruşması için adliyeye geldi.
Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Saran, İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya katılmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
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