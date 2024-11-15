Mega projeye Türkiye dopingi: Azerbaycan için dev bir kara köprüsü görevi üstlenebilir

Rapora göre, Orta Asya ve Kafkasya'daki ülkelerin yenilenebilir enerjiden sağlanacak elektriğin yaygınlaştırılması için oluşturulacak geliştirilmiş bir bölgesel işbirliğinden kazanacakları çok şey olduğu vurgulanırken

Söz konusu ülkelerin, büyük ölçüde fosil yakıtlara bağımlı olmasına rağmen yenilenebilir enerji konusunda bölgesel bir işbirliğiyle yeni bir dönem başlatabileceği belirtildi.