Ekonomi NATOdan Baykara ziyaret Bayraktar Kızılelma önünde poz verdiler
SAVUNMA SANAYİ

NATO'dan Baykar'a ziyaret: Bayraktar Kızılelma önünde poz verdiler

NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, milli ve özgün olarak geliştirilen İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın üreticisi Baykar'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bayraktar Kızılelma önünde hatıra fotoğrafı da çektirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
NATOdan Baykara ziyaret: Bayraktar Kızılelma önünde poz verdiler
​NATO'dan Baykar'a ziyaret.

NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, Türkiye'nin milli ve özgün olarak İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'yı geliştiren Baykar'ı ziyaret etti.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ ANLATTIK"

Baykar'dan yapılan açıklamada, ''NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu'nu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde ağırladık. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, sınıfında dünya lideri olan İHA'larımızı ve MilliTeknoloji Hamlesi'ni anlattık.'' denildi.

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