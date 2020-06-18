Otobüs bilet fiyatları yüzde 40 düştü: Biletler 85 liraya indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın oluşturduğu tavan fiyat düzenlemesinde yapılan değişikle şehirlerarası otobüs fiyatları yaklaşık yüzde 30 oranında düştü.

Ücret tarifesine göre önceden 101 ile 115 km arasındaki yolculuklarda bilet fiyatları 100 lira iken 70 liraya çekildi.

Yine önceki tarifeye göre 2 bin kilometre ve üzeri bilet fiyatları ise 500 liradan 375 liraya çekildi. Genel olarak bilet fiyatları yeni düzenleme ile kilometre aralığına göre 70 ile 375 lira arasında değişiyor.

İNDİRİM YÜZDE 40'I BULUYOR

İstanbul Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda şehirlerlerarası otobüs biletlerine mercek tutuldu. İndirim firmadan firmaya yüzde 40’lara kadar uygulanabiliyor.

Gerçekleştirilen indirim ve yeni normal dönemde tedbirli seyahatlar ile ilgili açıklama yapan firma yetkilisi Batuhan Arpa, seyahat kısıtlamasının kalktığı zamanlarda yolcuların tedbirler doğrultusunda yolculuk ettiğini dile getirerek, “Maske, dezenfektan gibi hususlara dikkat ediyoruz. Yolcular tekli koltuklarda seyahat ediyor. Bakanlığın duyurusunda yan yana seyahat sadece aynı aileden kişilerle yapılacak. Bilet fiyatlarında indirime gidildi. İstanbul ile Ankara arasında sefer yapan otobüsün bilet fiyatı eskiden 160 liraydı, şimdi ise 120 liraya indirildi. İstanbul’dan Rize’ye sefer yapan otobüs fiyatı 300 liradan 240 liraya kadar düştü. İstanbul’dan Antalya’ya giden otobüs bileti fiyatı da 220 lira civarından, yaklaşık yüzde 30 indirim yapıldı” dedi.

“İstanbul’dan Ankara’ya bilet fiyatı 85 liraya düştü”

Bir diğer firma yetkilisi Koray Seki ise fiyatlarda ciddi bir düşüş olduğunu söyleyerek, “Yüzde 30’a varan bir düşüş söz konusu. Firma olarak İstanbul’dan Karabük’e 160 liraya bilet keserken, şimdi ise 115 liraya bilet kesiyoruz. İndirimden önce İstanbul’dan Kastamonu’ya 170 liraya bilet kesilirken, şuanda 120 liraya kesiliyor. İstanbul’dan Ankara’ya ise eskiden 135 liraya bilet kesiyorduk, şimdi 85 liraya kadar düştü. Araçlarımız seferden önce dezenfekte ediliyor. Maskesiz yolcu almıyoruz ve yolcuların ateşlerini ölçüyoruz” ifadelerini kullandı.

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İzmit’e giden Hasan Ateş, “Otobüs fiyatlarının düşmesini olumlu karşılıyorum. Maskesiz otobüslere binmiyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. Otobüsler genel olarak tekli koltuklarda yolcu almalarına rağmen yine de fiyatta bir düşüş oldu. Bu durum bizi sevindirdi” diye konuştu.