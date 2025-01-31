Prim üretiminde rekor kırdık

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in 2024 yılı net kârı, bir önceki yıla göre yüzde 83 büyümeyle 22 milyar TL’ye ulaştı. 101.4 milyar TL’lik rekor prim üretimine imza atan Türkiye Sigorta, hayat branşında 14.3 milyar TL’lik prim üretimi ve 271.4 milyar TL BES ile OKS fon büyüklüğüne ulaşan Türkiye Hayat Emeklilik; 2025 yılında da dengeli büyüme hedefliyor.





SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Türkiye Sigorta’nın 2024 yılı finansal performansı ile birlikte 2025 yılı hedeflerini aktaran Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, şunları söyledi: "2024 yılını 100 milyar TL prim üretimi ile kapatma hedefimizi paylaşmıştım. 10 bini aşan dağıtım kanallarımızın katkısıyla ne mutlu ki; bu sözümüzü tutmayı başardık. Hayat Dışı toplam prim üretimimizi bir önceki yıla oranla yüzde 70 oranında artırıp; 101.4 milyar TL ile rekor prim üretimine imzamızı attık. Türkiye Sigorta’da pazar payımız yüzde 14’e erişirken; 11 milyon poliçe adedine ulaştık."





27 MİLYAR TL HASAR ÖDEMESİ

Çakmak, şöyle devam etti: "Sağlık branşında yüzde 122 büyüme ile 1 milyon sigortalıya ulaştık. Kasko ve ferdi kaza branşlarında yüzde 30’ların üzerinde bir artış yakaladık. 2024 yılı boyunca; oto tarafında 345 bin 454, oto dışı branşlarla ilgili olarak 113 bin 056 adet hasar ihbarı aldık. Oto ve oto dışında toplam 27 milyar TL hasar ödemesi yaptık."



