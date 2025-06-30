Rekabet Kurulundan iki firmaya 42,7 milyon liralık ceza

"Yeniden satıcıların fiyatlarını belirlediği, müşteri ve bölge kısıtlamalarına yönelik uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle ceza alan firmalardan Chyrso'nun ayrıca bayilere rekabet etmeme yükümlülüğü getirdiği de tespit edildi. Haklarında soruşturma yürütülen diğer firmalar (Akkim Kimya San. ve Tic. AŞ, BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti., Egecrete Yapı Kimyasalları AŞ, Ekan Kimya San. ve Tic. AŞ, Fosroc Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ, İksa Beton ve Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ, Kalekim Lyksor Kimya San. AŞ, Kordsa Teknik Tekstil AŞ, Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları Sanayi AŞ, Polipropilen Elyaf San. ve Dış Tic. AŞ, Yapıchem Kimya Sanayi AŞ, Kimya Üreticileri Derneği ile Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu) hakkında herhangi bir rekabet ihlali tespit edilmedi."