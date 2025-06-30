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Rekabet Kurulundan iki firmaya 42,7 milyon liralık ceza

Rekabet Kurulundan iki firmaya 42,7 milyon liralık ceza

15:0330/06/2025, Pazartesi
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rekabet Kurulu, yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Mapei Yapı Kimyasalları İnş. San. ve Tic. AŞ ve Chyrso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. AŞ'ye 42,7 milyon lira idari para cezası kesti.

Rekabet Kurumu
nun internet sitesinde yer alan açıklamada, yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında Mapei ve Chyrso firmalarına 42,7 milyon lira idari para cezası kesildiği aktarılan açıklamada,
"Yeniden satıcıların fiyatlarını belirlediği, müşteri ve bölge kısıtlamalarına yönelik uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle ceza alan firmalardan Chyrso'nun ayrıca bayilere rekabet etmeme yükümlülüğü getirdiği de tespit edildi. Haklarında soruşturma yürütülen diğer firmalar (Akkim Kimya San. ve Tic. AŞ, BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti., Egecrete Yapı Kimyasalları AŞ, Ekan Kimya San. ve Tic. AŞ, Fosroc Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ, İksa Beton ve Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ, Kalekim Lyksor Kimya San. AŞ, Kordsa Teknik Tekstil AŞ, Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları Sanayi AŞ, Polipropilen Elyaf San. ve Dış Tic. AŞ, Yapıchem Kimya Sanayi AŞ, Kimya Üreticileri Derneği ile Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu) hakkında herhangi bir rekabet ihlali tespit edilmedi."
ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, soruşturmanın önceki aşamalarında uzlaşma yolunu tercih eden iki teşebbüse de 56 milyon lira para cezası uygulandığı anımsatıldı.


Ayrıca, Kimya Üreticileri Derneğine üye firmaların üretim, ihracat, istihdam gibi bilgilerinin toplanması uygulamasına da işaret edilen açıklamada, uygulamaya, en az 5 firmanın katılması, verilerin dijital ve bağımsız bir sistemle toplanması gibi şartların karşılanması halinde bireysel muafiyet tanınmasına karar verildiği kaydedildi.




#Rekabet Kurulu
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