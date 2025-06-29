Araç sahipleri dikkat: 2 gün kaldı taktırmayanlara 140 bin lira ceza

Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kullanıcılar 30 Haziran'a kadar Taşıt Tanıma Birimi montajlarını yaptırabilecek.





Gelir İdaresi Başkanlığınca, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS, hizmet vermeye başladı.





Yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren TTB takılması zorunluluğu getirildi.





ELLE PLAKA GİRME DÖNEMİ SONA ERDİ

Sistemle TTB'de yer alan bilgiler, TTO tarafından otomatik şekilde okunarak taşıt plaka bilgisinin elle girilmesine gerek kalmaksızın Ödeme Kaydedici Cihaz'a (ÖKC) güvenli şekilde iletiliyor.





Yakıt alımının ardından alınan ÖKC fişi ise UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde gösteriyor.





CEZASI 28 BİN LİRA

UTTS zorunluluğu kapsamında kayıt yaptırmayan taşıtlara 7 bin TL ile 28 bin TL arasından özel para cezası uygulanıyor.





UTTS internet sitesinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın kapsamdaki tüm taşıt sahiplerinin, 30 Haziran'a kadar araçlarının TTB montajlarını tamamlamaları gerekiyor.





YAPTIRMAYANLAR GİDER GÖSTEREMEYECEK

TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacak.





USULSÜZLÜK CEZASI 140 BİN LİRA

UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.





MONTAJ İÇİN SON 2 GÜN