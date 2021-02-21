Ekonomi Sismik araştırma gemisi Barbaros Tuzla Limanında Bakıma alındı
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Sismik araştırma gemisi Barbaros Tuzla Limanı'nda: Bakıma alındı

Doğu Akdeniz'de bir süredir doğalgaz arama çalışmalarını sürdüren sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, İstanbul Tuzla Limanı'na getirildi. Gemi burada bakıma alınacak.

Haber Merkezi DHA
Sismik Araştırma Gemisi Barbaros Hayreddin Paşa
Sismik Araştırma Gemisi Barbaros Hayreddin Paşa

Doğu Akdeniz'de bir süredir doğalgaz arama çalışması yapan sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, Tuzla Limanı'na ulaştı.

Doğalgaz ve petrol aramalarından kullanılmak üzere 2013 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Norveç'ten satın alınan sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, bir süredir Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyordu.

Çalışmalara ara veren 'Barbaros Hayreddin Paşa', Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan, İstanbul'un Tuzla'ya ulaştı.

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