Temu'da şikayet çok temsilcilik yok

Yurtdışındaki e-ticaret platformlarından sipariş verilen ürünlerle ilgili şikayetler arttı. Satın alınan ürünlerin görseldekilerden çok farklı gelmesi, sağlık riski ve son olarak da Türkiye’de yerleşik olmayan bu firmaların verileri depolaması Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlığa ve şikayet platformlarına 50 bini aşkın bireysel şikayet yapıldığı öğrenilirken, tüm uyarılara karşın yaklaşık 2 aydır Türkiye’ye temsilci atamayan Temu’nun tüketicilerden kimlik numarası istemesi de şikayet konusu oldu.

TÜM UYARILARA RAĞMEN

Ticaret Bakanlığı’nın tüm uyarılarına rağmen halen Türkiye’ye temsilci atamayan Temu’nun, 10 milyonu aşkın kişinin kimlik verisini elinde bulundurduğu öğrenildi. Bu sayı yeni alışverişlerle her geçen gün artarken, uzmanlar da Türkiye’de yerleşik olmayan bir firma tarafından milyonlarca kimlik verisine ulaşılmasının ülke güvenliği açısından risk yaratacağına dikkat çekiyor. Türkiye’de henüz temsilcilik açmadığı için Ticaret Bakanlığı tarafından son dönemde peş peşe uyarılar alan Temu’yla ilgili şimdi de “veri sızıntısı” endişesi gündeme geldi.

TİCARET BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Tüketicilerden alışveriş öncesinde kimlik numarası istenmesi, vatandaşların şikayetlerine neden oldu. Şikayet siteleri üzerinden durumu yazan vatandaşlar, bir yandan da Ticaret Bakanlığı üzerinden şikayetlerini iletmeye başladı. Şikayetlerin sayısının 50 bini aştığı öğrenilirken, bakanlığın konuyla ilgili inceleme başlatacağı öğrenildi.

83 MİLYAR TL CİRO YAPACAKLAR

Temsilciliği bulunmadığı halde Türkiye’ye yurtdışından ürün satan Temu ve benzeri e-ticaret firmalarının geçtiğimiz yıl Türkiye’de yaklaşık 43 milyar TL’lik ciro yaptıkları, bu yıl ise günlük 150 bin paket girişiyle 83 milyar TL ciro yapmalarının beklendiği de öğrenildi.







