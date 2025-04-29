Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Tesla'da durum bilinenden daha kötü: Satışlar geriledi karlılık düştü

Tesla'da durum bilinenden daha kötü: Satışlar geriledi karlılık düştü

11:2529/04/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Elon Musk, yatırımcılara yaptığı açıklamada Tesla’nın ciddi bir mali kriz içinde olmadığını savundu.
Elon Musk, yatırımcılara yaptığı açıklamada Tesla’nın ciddi bir mali kriz içinde olmadığını savundu.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Şirketin ilk çeyrek bilançosu net karda yüzde 71’lik bir düşüşe işaret ederken, araç satışları da şirket tarihinde ilk kez geriledi.

Tesla, yılın ilk çeyreğinde 409 milyon dolar net kâr açıkladı. Ancak bu kârın önemli bir bölümü, diğer otomobil üreticilerine satılan 595 milyon dolarlık çevresel düzenleme kredilerinden elde edildi.


Asıl faaliyet alanı olan araç satışlarından ise zarar edildiği görülüyor.


Özellikle Çin ve Avrupa pazarlarında Tesla'nın satışları düşerken, yerli üretici BYD gibi Çinli rakiplerin yükselişi dikkat çekiyor. Şirket, bu yıl içinde elektrikli araç satışında liderliği BYD’ye kaptırmaya hazırlanıyor.


YouTube
Tesla'da durum bilinenden daha kötü: Satışlar geriledi karlılık düştü
Ekonomi / Dünya Ekonomisi
29 Nisan, Salı

Kar marjları hızla geriliyor

Şirketin brüt otomotiv kâr marjı, 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 30 seviyesindeyken, 2025’in ilk çeyreğinde bu oran yüzde 12,5’e kadar geriledi. Bu, Tesla'nın 2012 yılından bu yana ulaştığı en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.


Uzmanlara göre Tesla'nın kârlılığı sadece satışlardaki düşüşle değil, aynı zamanda artan Ar-Ge harcamalarıyla da zayıflıyor. 2025’in ilk çeyreğinde Ar-Ge harcamaları 250 milyon dolar arttı.


Siyasi etkiler ve marka değerinde gerileme

Şirketin CEO’su Elon Musk’ın siyasi söylem ve tercihlerinin de marka üzerinde olumsuz etkileri olduğu değerlendiriliyor. Musk, ABD’de federal hükümetin küçültülmesini savunurken, Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine açık destek veriyor. Uzmanlar, bu açıklamaların Tesla’nın marka değerine zarar verdiği görüşünde.


Öte yandan, ABD'de Trump yönetiminin çevresel düzenlemeleri gevşetme yönündeki politikaları, Tesla'nın bugüne kadar kârlılığını sürdüren düzenleme kredilerini de tehlikeye atıyor. Bu krediler sayesinde Tesla, 2021'den bu yana 8,4 milyar dolar gelir elde etmişti.


Musk: “Krizde değiliz ama zorluklar var”

Elon Musk, yatırımcılara yaptığı açıklamada Tesla’nın ciddi bir mali kriz içinde olmadığını savundu. “Geçmişte birçok kez ölümün eşiğinden döndük. Şu an o zamanlardan biri değil,” diyen Musk, 2025’in bazı zorluklarla geçeceğini ancak şirketin geleceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.


Robotaksi ve yapay zekâ planları

Tesla, yakın zamanda ABD'nin Texas eyaletinde otonom robotaksi hizmetini başlatmayı planlıyor. Şirket, ayrıca insan benzeri robotları bu yıl üretim tesislerinde kullanmaya başlamayı hedefliyor. Musk’a göre bu gelişmeler, Tesla’yı dünyanın en değerli şirketlerinden biri hâline getirebilir.


Ancak sektördeki rakip firmalar, otonom araçların ticari ölçeklenmesinin kısa vadede kârlı bir iş modeli sunmadığını belirtiyor. GM ve Ford, bu alandaki bazı projelerini ya durdurdu ya da geri çekti.


Elon Musk ise robotaksi teknolojisiyle ilgili daha önce yaptığı birçok zamanlama tahmininin gerçekleşmediğini kabul ediyor. Yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede, “Ben FSD (tam otonom sürüş) konusunda defalarca ‘kurt geliyor’ diyen çocuğa döndüm” ifadelerini kullanmıştı.


#Tesla
#ABD
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OGM 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü'nden duyuru yapıldı: OGM başvuru sonuç sorgulama ekranı...