Ekonomi Tosuncukun aylık geliri 1 milyon TL
İŞ DÜNYASI

'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın aylık geliri 1 milyon TL!

'Tosuncuk’un aylık geliri 1 milyon TL!

Kurduğu oyun sistemini ilgi görmesinden kaynaklı gerçek yatırımcılarla buluşturarak 132 bin kişiden topladığı 1 milyar liranın üzerindeki paranın 500 milyon lirası ile ortan kaybolan ve bu zamana kadar 4 ülkede olduğuna dair görüntüleri ortaya çıkan Çiftlik Bank’ın firari kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu kesinleşti. Görüntülerinin çekilip Kırmızı Bülten ile arandığı için Interpol ile paylaşıldığı öne sürülen firari Aydın'a 4-5 farklı hesap üzerinden düzenli olarak aylık 150 bin doların üzerinde (yaklaşık 1 milyon TL) para geldiği de tespit edildi. Aydın'ın Çiftlik Bank vurgunu sonrası paraları yurtdışına kripto paralar üzerinden çıkardığı belirtilmişti.

Kenan Biter Yeni Şafak
2 yıldır firarda olan son olarak Brezilya'da tespit edilen Mehmet Aydın'ın hesabına düzenli 150 bin dolar geliyor.
2 yıldır firarda olan son olarak Brezilya'da tespit edilen Mehmet Aydın'ın hesabına düzenli 150 bin dolar geliyor.

2016 yılında 10 bin lira sermaye ile kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yapan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, operasyonun başladığı 16 Mart 2018'den bu yana firarda.

Yaklaşık 2 yıldır aranan Aydın, vurgunun ardından ilk olarak Uruguay’a kaçmış buradaki evi ve lüks bir aracın içinde görüntüleri ortaya çıkınca olası bir operasyonda rahat kaçmak için yatta yaşamaya başladığı öne sürülmüştü.

DUBAİ'DE EĞLENCE, KIBRIS'TA KUMAR!

Interpol'ün en çok arananlar listesi olan ‘Most Wanted’a dahil olduktan sonra uzun süre izini kaybettiren Aydın'ın 2018 Eylül ayında Kıbrıs ve Dubai'de ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Dubai'deki görüntülerde gittiği bir eğlence mekanında 90 bin lira hesap ödeyen Mehmet Aydın, Kıbrıs'ta ise bir kumar masasında oyun oynarken görüldü.

İnfo grafik: Huriye Civan

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Van'da mini Çiftlikbank vakası!

UKRAYNA'DA İNTİHAR YALANI

Binlerce vatandaştan topladığı paraları kaçtığı ülkelerde yiyen Aydın, 14 aylık sessizliğin ardından geçtiğimiz yıl Kasım ayında bu sefer de Ukrayna'da ortaya çıktı. Başkent Kiev’de görüldüğü ve yakalanmak üzere olduğunun basına yansımasının ardından Aydın’ın kaldığı otelin 27. katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi.

  • Söz konusu iddia çok geçmeden güvenlik yetkilileri tarafından yalanlanırken, bu bilgiyi firari Mehmet Aydın'ın bilinçli olarak kendisinin de yaymış olabileceğine dikkat çekildi.

SAHTE AFİŞ!

Öte yandan Aydın’ın arandığına ilişkin ülkede belli yerlere asılan ve yerini bildirene para ödülü verileceğinin yazıldığı afişlerdeki numaraların da kullanım dışı olduğu ortaya çıktı. Güvenlik uzmanları sahte afişlerin de Mehmet Aydın tarafından hazırlatılmış olabileceğine işaret etti.

Firari Mehmet Aydın için Ukrayna'da elektrik direklerine afişler asılmıştı.

DEDEKTİFLER PEŞİNDE

Aydın'ın kaçış hattında yer alan 4 ülkedeki maceraları bu şekilde iken, Çiftlik Bank mağdurlarının avukatlarından ise geçtigimiz aylarda sürpriz bir hamle geldi.

Özel bir dedektiflik bürosu ile yapılan anlaşma sonrası Interpol ve güvenlik birimlerinin yanı sıra dışarıdan da özel bir ekip Aydın'ı bulmak için çalışmalara başladı. Kısa süre içerisinde elde ettikleri tüm bilgileri başta Interpol olmak üzere yerel güvenlik güçleri ve mağdur avukatlarıyla paylaşan dedektifler, Çiftlik Bank firarisi Aydın'ın kaçış rotasını ve ilişkilerini de kıskaca almaya başladı.

Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın, INTERPOL'ün en çok arananlar listesinde yer alıyor.

GÜNEY AMERİKA ÜÇGENİNDE GEZİNİYOR

Dedektiflerin yaptığı ilk çalışma sonucunda Ukrayna'da intihar ettiği iddia edilen Aydın'ın bu sefer de Brezilya,Paraguay, Uruguay üçgeninde hareket ettiği tespit edildi.

Brezilya'daki iki dedektiflik bürosu ile ortak çalışma yürüten Türk tarafı haftalık olarak yaptıkları çalışma planları kapsamında Aydın’ın ev adresi, kullandığı araba ve gittiği mekanları tespit etmek için sahadan çok fazla kaynak ile irtibata geçti.

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Mehmet Aydın tarihi ceza alabilir
Son olarak Güney Amerika'da tespit edilen firari Mehmet Aydın'a ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLARI INTERPOL'DE

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu kesinleşirken, federal polisin de Aydın'ın peşinde olduğu belirtiliyor. Ülkede Rio ve Sao Poulo gibi belli bölgelerde gezinen Aydın'ın fotoğraflarının çekilerek Interpol yetkilileri ile de paylaşıldığı öne sürüldü.

ABİSİ DE AYNI BÖLGEDE

Bürokratik bir takım işlemlerden ötürü gözaltı işleminin yapılamadığı tahmin edilirken, Aydın'ın, kendisi gibi Çiftlik Bank soruşturmasından kaynaklı Kırmızı Bülten'le aranan ağabeyi firari Fatih Aydın'ın da Güney Amerika'da olduğu biliniyor.

Ancak Mehmet Aydın'ın Brezilya'da abisi Fatih Aydın'la buluşmadığı kaydediliyor.

Çiftlikbank soruşturması kapsamında Kırmızı Bülten ile aranan fatih Aydın.

AYLIK 150 BİN DOLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianameye göre; sisteme yatırım yapan 132 bin kişiden 1 milyar 140 milyon lira para toplanırken bu rakamın 688 milyon lirası ise katılımcılara geri ödendi. O yüzden yaklaşık 500 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirtilen Aydın'ın parayı kripto paralar üzerinden yurt dışına çıkardığı biliniyordu.

Gelen son bilgilere göre ise; 4-5 farklı kripto para hesabından Aydın'ın hesabına her ay düzenli olarak 150 bin doların üzerinde bir para girişi olduğu da tespit edildi.

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4-5 farklı hesaptan düzenli para geldiği tespit edildi.
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