Trendyol küresel perakendenin zirvesinde

Trendyol, Financial Times tarafından Londra’da düzenlenen “Perakendenin Geleceği” adlı zirvede, global perakendeye yön veren markalar arasında yerini aldı. Perakende dünyasının geleceğini mercek altına alan zirvede, Trendyol başarı hikayesi ile ön plana çıktı. Zirve kapsamında konuşan Trendyol CEO’su Erdem İnan, şirketin global bir pazar yerine dönüşüm sürecini katılımcılarla paylaştı. Şirketin, son 1.5 yılda 80 milyon ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünü yurt dışı pazarlarla buluşturması, küresel ticarete yön veren markalara ilham verici örnek olarak gösterildi.
Trendyol, iş dünyasının en önemli yayınlarından Financial Times’ın, Londra’da düzenlediği “Perakendenin Geleceği” zirvesine katılan markalar arasında yer aldı. Dünyanın en önemli perakende markalarının katıldığı zirve, müşteri deneyimi uygulamalarından dijital pazarlamaya, global perakendeyi şekillendiren tüm konuların geleceğine ışık tuttu.
Zirvenin ana konuşmacılarından Trendyol CEO’su Erdem İnan, Trendyol’un 14 yıllık hikayesini ve uluslararası dönüşüm sürecini katılımcılarla paylaştı. İnan, şirketin Türkiye, Almanya, Azerbaycan, Körfez ve Doğu Avrupa bölgesinde sergilediği yüksek performansın hikayesini izleyicilere aktardı.
Türkiye’nin üretim, tedarik, lojistik ve teknoloji açısından sınır ötesi ticarette bölgenin önemli aktörlerinden biri olmak adına büyük potansiyel barındırdığını belirten İnan, Trendyol olarak bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi. İnan şunları aktardı: