Trendyol küresel perakendenin zirvesinde

Global pazarlara lojistik olarak entegre, üretim gücü, markaları ve kaliteli ürünleri ile dikkat çeken, bölgesinde kültürel etkiye sahip olan Türkiye, e-ihracatta önemli avantajlara ve potansiyele sahip. Odağımızda her zaman Türk ürünleri ve satıcıları bulunuyor. Bu da bizi diğer küresel pazar yerlerinden farklı kılıyor. İhracatına olanak sağladığımız ürünlerin yüzde 98’inden fazlası da ‘Made in Türkiye’ etiketli. 2.000 kişinin üzerindeki teknoloji ekibimiz satıcılarımızın tek tıkla e-ihracat gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Bizim modelimizin başarısı hem satıcıları hem üreticileri hem de markaları bir arada buluşturmamız ve üstün teknolojimiz. Trendyol mühendislerinin geliştirdiği inovatif çalışmalarla dijital ekosistemin sınırlarını genişletmeye destek oluyoruz.