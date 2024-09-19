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Trendyol küresel perakendenin zirvesinde

Trendyol küresel perakendenin zirvesinde

13:2019/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol CEO’su Erdem İnan
Trendyol CEO’su Erdem İnan

Trendyol, Financial Times tarafından Londra’da düzenlenen “Perakendenin Geleceği” adlı zirvede, global perakendeye yön veren markalar arasında yerini aldı. Perakende dünyasının geleceğini mercek altına alan zirvede, Trendyol başarı hikayesi ile ön plana çıktı. Zirve kapsamında konuşan Trendyol CEO’su Erdem İnan, şirketin global bir pazar yerine dönüşüm sürecini katılımcılarla paylaştı. Şirketin, son 1.5 yılda 80 milyon ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünü yurt dışı pazarlarla buluşturması, küresel ticarete yön veren markalara ilham verici örnek olarak gösterildi.

Trendyol, iş dünyasının en önemli yayınlarından Financial Times’ın, Londra’da düzenlediği “Perakendenin Geleceği” zirvesine katılan markalar arasında yer aldı. Dünyanın en önemli perakende markalarının katıldığı zirve, müşteri deneyimi uygulamalarından dijital pazarlamaya, global perakendeyi şekillendiren tüm konuların geleceğine ışık tuttu.


Zirvenin ana konuşmacılarından Trendyol CEO’su Erdem İnan, Trendyol’un 14 yıllık hikayesini ve uluslararası dönüşüm sürecini katılımcılarla paylaştı. İnan, şirketin Türkiye, Almanya, Azerbaycan, Körfez ve Doğu Avrupa bölgesinde sergilediği yüksek performansın hikayesini izleyicilere aktardı.


Türkiye’nin üretim, tedarik, lojistik ve teknoloji açısından sınır ötesi ticarette bölgenin önemli aktörlerinden biri olmak adına büyük potansiyel barındırdığını belirten İnan, Trendyol olarak bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi. İnan şunları aktardı:

“14 yıllık yolculuğumuz şu anda dünyanın farklı yerlerinde 40 milyona yakın müşterimiz ve yaklaşık 250.000 satıcımızla devam ediyor. Bu başarının arkasında da ülkemizin üretim gücü ve sahip olduğu potansiyel bulunuyor. Ülkemiz dünyanın en önemli tekstil üreticilerinden biri. Üreticilerimiz ve KOBİlerimiz bu anlamda tüm dünyayla rekabet edecek güçteler.

Global pazarlara lojistik olarak entegre, üretim gücü, markaları ve kaliteli ürünleri ile dikkat çeken, bölgesinde kültürel etkiye sahip olan Türkiye, e-ihracatta önemli avantajlara ve potansiyele sahip. Odağımızda her zaman Türk ürünleri ve satıcıları bulunuyor. Bu da bizi diğer küresel pazar yerlerinden farklı kılıyor. İhracatına olanak sağladığımız ürünlerin yüzde 98’inden fazlası da ‘Made in Türkiye’ etiketli. 2.000 kişinin üzerindeki teknoloji ekibimiz satıcılarımızın tek tıkla e-ihracat gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Bizim modelimizin başarısı hem satıcıları hem üreticileri hem de markaları bir arada buluşturmamız ve üstün teknolojimiz. Trendyol mühendislerinin geliştirdiği inovatif çalışmalarla dijital ekosistemin sınırlarını genişletmeye destek oluyoruz.

Türkiye’de sektörün ilk ve en kapsamlı sürdürülebilirlik yol haritası olan Sürdürülebilir Etki Planı’nı üç senedir başarıyla uyguluyoruz. Bu kapsamlı sürdürülebilirlik stratejisi ile sürdürülebilir üretim, insan haklarının korunması, karbon azaltımı, sorumlu paketleme ve atık yönetimi yanı sıra kadınların güçlendirilmesi gibi konularda çalışıyoruz. Bu bağlamda da ekosistemimizi de dönüştürmeyi önceliklendiriyoruz. Satıcılarımıza ve tedarikçilerimize sürdürülebilirlik dönüşümü süreçlerinde de katkı sağlıyoruz.”
#Trendyol
#perakende
#global

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