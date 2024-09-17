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Ekonomi

Trendyol Türkiye’nin Lovemark'ı seçildi

Trendyol, Türkiye’nin Lovemark’ları Araştırması’nın E-Ticaret kategorisinde, bu sene de Türkiye’nin gönlündeki en sevilen e-ticaret uygulaması olarak öne çıktı. Araştırmaya göre Trendyol, lovemark seçiminde göz önüne alınan tüm kriterlerde tüketiciler tarafından en sevilen e-ticaret uygulaması olarak işaret edildi.

12:52 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Trendyol, e-ticarette tüketiciye sunduğu yüksek standarttaki müşteri deneyimi ile, 2024 yılı için tüm bu kriterlerde en sevilen marka seçildi.
Trendyol, e-ticarette tüketiciye sunduğu yüksek standarttaki müşteri deneyimi ile, 2024 yılı için tüm bu kriterlerde en sevilen marka seçildi.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, kalpleri kazanma konusunda da zirvede yer aldı.


MediaCat dergisinin geleneksel hale gelen ve Ipsos Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin Lovemark’ları Araştırması’na göre Trendyol, E-Ticaret kategorisinde ülkemizin “Lovemark”ı olarak seçildi.


Türkiye’nin farklı şehirlerindeki tüketicilere sorulan sorularla şekillenen Türkiye’nin Lovemark’ları Araştırması’nda değerlendirmeler, “akla gelen ilk marka olma”, “duygusal yakınlık”, “beklenti ve ihtiyaçları karşılama açısından marka performansı”, “vazgeçilmeyecek kadar sevilen marka olma” kriterleri üzerinden yapılıyor.


Trendyol, e-ticarette tüketiciye sunduğu yüksek standarttaki müşteri deneyimi ile, 2024 yılı için tüm bu kriterlerde en sevilen marka olarak işaret edildi.


Türkiye’nin kalbindeki marka

Trendyol, E-Ticaret kategorisinde değerlendirmelerin yapıldığı 2021, 2022 yıllarında da üst üste Türkiye’nin Lovemark’ı olarak seçilmişti. Araştırmaya göre Trendyol her geçen yıl puanını yükselterek, gönüllerde yer edinmeye devam ediyor.


E-ticaret kategorisinde “lovemark” seçilen Trendyol, onlarca kategoride milyonlarca ürünü, alışveriş deneyimini artıran uygulamalarla milyonlarca kullanıcıyla buluşturuyor. Türk işletmelerini dijitalleştirerek iş hacimlerinin artmasına katkıda bulunuyor.


Türkiye’ye ve dijital ekosisteme en büyük pozitif etkiyi yaratma vizyonunu benimseyen Trendyol, ticaretin dijitalleşmesine öncülük ederken, sosyal fayda sağlayan projelerle toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyor.


#Trendyol
#İş Dünyası
#online alışveriş
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