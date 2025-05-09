Türkiye petrol ve doğal gaz üretiminde farklı bir yönteme geçiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Oruç Reis gemisinin Somali'de petrol bulduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Sismik çalışmalar netice vermemişken, sondaj neticesini almamışken, 'Somali'de bir şey bulduk' diye bir açıklama yapmamız söz konusu olamaz. Zaten böyle bir açıklama yapmadık. Biz sismik çalışmayı yapmadan, sondajı görmeden bir netice açıklamıyoruz" dedi.





Bakan Bayraktar, FETÖ ile bağlantılı sosyal medya hesaplarının, Türkiye'nin sömürgeci bir zihniyetle Somali ile anlaşma yaptığı yönünde yalan paylaşımlar yaptığını vurgulayarak, "Hiç kimsenin olmadığı bir zamanda, 2011'de Sayın Cumhurbaşkanımız oraya gitti. Bütün dünyanın terk ettiği bir ortamda biz onlara yardım elimizi uzattık. Uzatmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.





'Kalkınma yolu enerji yolu haline gelebilir'





Irak-Türkiye petrol boru hattından 19 aydır akış olmadığını anlatan Bakan Bayraktar, Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine işaret ederek, "Sudani ve ekibinden aldığımız bilgi, hala biraz zamana ihtiyaçları olduğu yönünde. Üretim yapan şirketlerle Bağdat'ın arasında anlaşmazlık var. Bu hattın kapasitesi 1,5 milyon varil. Bu, yıllık 30 milyar dolarlık bir petrol ticareti anlamına gelir. Kalkınma Yolu, enerji yolu haline gelebilir" dedi.





'Suriye'ye Kilis'ten doğal gaz vereceğiz'





Bakan Bayraktar, Suriye'ye doğal gaz ihracatı çalışmalarıyla ilgili, "Suriye'ye önümüzdeki 3 ay içinde Kilis'ten doğal gaz vereceğiz. Bu gaz, Halep'teki doğal gaz santralinde elektrik üretiminde kullanılacak. Hatlarımız Kilis'e kadar gelmişti. Öbür taraftaki çalışmaları da bitiriyoruz. Günlük, 6 milyon metreküplük bir gaz akışı sağlayacağız" diye konuştu.





Avrupa'da yaşanan büyük çaplı elektrik kesintisine değinen Bakan Bayraktar, "Gözüken, sistemde çok dengeli bir üretim portföyü yoktu. Mutlaka sizin üretim sepetinizde dengeli bir dağılım olması lazım. 'Sadece yenilenebilir olsun' dediğiniz zaman, işletmecilik açısından çok ciddi bir zorluk yaşıyorsunuz. Tahminimiz, sistem işletmesindeki bu kadar büyük bir yenilenebilir gücün yönetilemediği. Sistem işletme hatası gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.





'Gabar'da 14 farklı bölge tespit ettik'





Bakan Bayraktar, Gabar'da günlük 81 bin varil petrol üretildiğini belirterek, "En üst seviyelere doğru yaklaşıyoruz. Gabar'ın kuzeybatı bölümlerinde yeni aradığımız sahalar var. Yaklaşık 14 farklı bölge tespit ettik. Bu alanlarda da arama faaliyetleri yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.





Bakan Bayraktar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekillerini, 19 Mayıs'ta Gabar'a davet ettiğini açıklayarak, "Biz diyoruz ki; 'Gelin yapılan çalışmaları yerinde görün.' Milletvekillerimizi, Meclis Başkanımızın başkanlığında Gabar'a bekliyoruz. Gabar'ı görsünler istiyoruz, hakikaten bunlar milli meseleler, ülkenin bu meselelerinde birlik olması lazım. Onun için gelip görmelerini bekliyoruz" dedi.





Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküplük üretimle birinci fazı tamamladıklarını bildiren Bakan Bayraktar, "2026'nın üçüncü çeyreğinde 20 milyon metreküplere çıkarmayı hedefliyoruz. Yüzer platformumuz var. Çanakkale'de hazırlanıyor. 29 Mayıs gibi İstanbul'un fethinin yıl dönümünde onu Boğaz'dan geçirerek Filyos'a uğurlamayı planlıyoruz" dedi.





Petrol ve doğal gaz üretiminde 'ankonvansiyonel' denilen farklı bir üretim yöntemine geçeceklerini söyleyen Bakan Bayraktar, "Diyarbakır'da 4 saha için ortaklığı yaptık. Kayaların içine sıkışmış petrol ve gazın yatay sondaj ve çatlatma yöntemiyle üretilmesi anlamına geliyor. Bunu en iyi uygulayan ülke ABD, en iyi uygulayan şirketlerden biri ortağımız. Hedef, bu yıl içinde ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirebilmek. Başarılı olursak Türkiye için oyun değiştirici etkisi olan bir çalışma olacak. Bu, ABD'yi en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi haline getirmiş bir yöntem" diye konuştu.











