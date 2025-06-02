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Türkiye Petrolleri Hazar Denizi’nde yüzde 30 payla ortak oldu: Bakan Bayraktar yeni sahalar için sinyali verdi

Türkiye Petrolleri Hazar Denizi’nde yüzde 30 payla ortak oldu: Bakan Bayraktar yeni sahalar için sinyali verdi

13:272/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
DHA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Bakü'de.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Bakü'de.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Şafak-Asiman Sahası'na ortak olarak girdiğini belirterek, “Yüzde 30'luk bir pay aldık. Başka sahalarla ilgili de konuşuyoruz” açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Alparslan Bayraktar
, Bakü Enerji Haftası'na katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılış hitabıyla ile başlayan toplantıda bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9 buçuk milyon metreküp doğal gaz ürettiklerini belirterek, 2026'da 20, 2028'de de 40 milyon metreküpe çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Üretim artacak


Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasında köklü bir tarih üzerine inşa edilmiş stratejik bir enerji iş birliği bulunduğunu vurgulayarak, Şafak-Asiman Sahası ortaklık anlaşması ile Türkiye'nin Azerbaycan'daki doğal gaz üretiminin artıracağını söyledi.



Fuar ziyareti


Açılış konuşmalarının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Bakan Bayraktar, Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'nda incelemelerde bulunurken Türkiye Petrolleri standını ziyaret etti.


Türkiye'nin Hazar'da Azeri-Çırak-Güneşli ve Şahdeniz doğal gaz projelerine ortaklıkları bulunduğu belirtildi.


Aliyev'in kabulü


Ziyaretin ardından Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birlikleri ve olası yeni projeler değerlendirildi.



Ortaklık anlaşması


Bakü Enerji Haftası kapsamında Türkiye Petrolleri, SOCAR ve BP arasında Hazar'da bulunan Şafak-Asiman Doğal Gaz Sahası ile ilgili ortaklık anlaşması imzalanacak. Anlaşmaya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, “Türkiye Petrolleri, Şafak-Asiman sahasına ortak olarak giriyor. Yüzde 30'lık bir pay aldık. Her zamanki ortaklarımız SOCAR ve BP ile birlikte bu sahada üretimimizi başlatacağız” dedi.


Yeni sahalar gündemde


Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Azerbaycan'daki görünürlüğünün arttığına işaret ederek, “Özellikle Hazar Denizi'ndeki başka sahalarla ilgili de konuşuyoruz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek” diye konuştu.



#Alparslan Bayraktar
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