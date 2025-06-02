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Emekli maaşları bayramdan önce yatırılacak mı? SGK duyurdu

Emekli maaşları bayramdan önce yatırılacak mı? SGK duyurdu

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:262/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Haziran ayı emekli maaşları.
Haziran ayı emekli maaşları.

Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Emekli sandığı kapsamındaki emeklilere maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamındaki bazı ödemelerin öne çekildiğini duyurdu.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilendirme yapıldı:

"Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır"




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