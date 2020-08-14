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Ekonomi Ucuz ürün tuzağı Yüzlerce kişiyi mağdur edip ortadan kayboldular
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ucuz ürün tuzağı: Yüzlerce kişiyi mağdur edip ortadan kayboldular

Online kanallar üzerinden alışveriş yapanlar dikkat. Elektronik ürünleri piyasanın altında fiyatla satışa çıkaran internet sitesi üzerinden alışveriş yapan yüzlere kişi mağdur oldu. Vatandaşlardan havale üzerinden para toplayan sahtekarlar ortadan kaybolurken, sipariş ettikleri ürünlerin ellerine geçmemesi üzerine site yetkilileri ile iletişime geçmek isteyen vatandaşlar ise; açılmayan telefon, dönüş yapılmayan mail ve son olarak söz konusu sitenin de erişime kapanması ile dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa başvurmaya hazırlanıyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
expressteknoloji.com isimli site üzerinden alışveriş yapan yüzlerce kişi mağdur oldu.
expressteknoloji.com isimli site üzerinden alışveriş yapan yüzlerce kişi mağdur oldu.

Online kanallar üzerinden yaşanan sahtekarlıklara bir yenisi daha eklendi. Express Teknoloji isimli firmaya ait e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapan çok sayıda kişi mağdur oldu.

Perakende ve toptan olarak çok sayıda elektronik ürünü expressteknoloji.com isimli internet sitesi üzerinden satışa çıkaran firma, gelen sipariş talepleri üzerinden topladığı paralar ile ortadan kayboldu.

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Site üzerinden yapılan alışverişlerde havale dışında ödeme seçeneği bulunmuyor.

YÜZLERCE KİŞİ MAĞDUR

Site üzerinden ödeme seçeneği olarak havale dışında her hangi bir seçenek sunmayarak amacını baştan belli eden firmadan bin ile 5 bin TL arasında alışveriş yapan ve haftalardır verdikleri siparişin ellerine ulaşmasını bekleyen yüzlerce kişi ise mağdur oldu.

MERKEZİ ANKARA'DA

Yoğun şikayet üzerine söz konusu site kullanıma kapatılırken, Express Teknoloji Bilişim Elektrik Elektronik İnşaat Ticaret Limited unvanı ile hizmet veren şirketin adresi Kaya Mahallesi Hisar Caddesi No:8/35 Ankara - Altındağ olarak görülüyor.

2020'nin 6. ayında kurulan firmanın kurucusu ise 1984 doğumlu Ş.Ç. olarak biliniyor.

Express Teknoloji isimli firmanın kurucusu Ş.Ç.

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GÜVEN VERMEK İÇİN ETBİS'İ KULLANDILAR

Televizyondan buzdolabına çok sayıda ürünü expressteknoloji.com isimli internet sitesi üzerinden düşük fiyatla satışa çıkaran firmanın yetkilileri, durumdan şüphelenenlere ise güven vermek için Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı olduklarına dair link attıkları belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Şikayet platformlarında bir araya gelen mağdurlar konuyu tüketicilerin şikayetlerinin daha hızlı çözülebilmesi için bakanlık tarafından hayata geçirilen Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) iletirken savcılığı da suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Şirketin telefonu yanıt vermez iken, maillere de dönüş yapılmıyor.

KARGO OYALAMASI!

Öte yandan dolandırıcı ya da dolandırıcıların expressteknoloji.com üzerinden sipariş veren vatandaşlara da aynı yöntemi uyguladığı ortaya çıktı.

Para ödemelerinde havale dışında ödeme seçeneği sunmayan sahtekarlar, teslimatın ne zaman yapılacağına yönelik kendilerine yapılan dönüşlerde ise ortalama 4-5 günlük kargo oyalaması yaptığı sonrasında ise iletişimi tamamen keserek ortadan kayboldukları öğrenildi.

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