Uluslararası piyasalarda ilk ilave ana sermaye nitelikli Eurotahvil ihracı gerçekleşti: 500 milyon dolar tutarında

Bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilen ilave ana sermaye nitelikli Eurotahviller arasındaki en düşük kupon faiz oranı ve en düşük prim ile sonuçlanan işleme 1,5 milyar dolara ulaşan talep geldi.

İlave ana sermaye niteliğindeki ilk borçlanma işlemi olma özelliği taşıyan bu ihraçla daha önceki ihraçlarının yanına yeni bir Eurotahvil türünü eklediklerini kaydeden Aran, "Böylece tarihi misyonumuz doğrultusunda, yüz yıldır destek olmak için canla başla çalıştığımız ülkemiz ekonomisine döviz cinsinden kaynak yaratırken, bilançomuzu daha da güçlendirdik. Ekonomimizin temel yapı taşı olan KOBİ'ler başta olmak üzere tüm işletmelerin, geleceğin sürdürülebilirlik ekseninde dönüşen ve dijitalleşen gereksinimlerine hazırlanmasının öneminin farkındayız. Temin ettiğimiz bu sermaye benzeri kaynağı kaldıraç olarak kullanarak ülke ekonomisinin hizmetine sunacağız." değerlendirmesini yaptı.