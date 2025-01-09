Yüksek teknolojili ürün ihracatında yüzde 19 artış

Türkiye'nin teknoloji ve Ar-Ge alanında yaptığı yatırımlar meyvesini veriyor. Küresel teknoloji yatırımları azalırken, Türkiye bu alanda vites yükseltti. Ülkemizin ihracatı, 2024'te yıllık bazda yüzde 2,5 artış göstererek 262 milyar dolara yükseldi. Bu rakam Cumhuriyet rekoru olurken, aralık ayında da dış ticaret, yüzde 2,2 artışla 23,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Teknoloji Yoğunluğuna Göre İmalat Sanayi Ürünleri İhracatı'na baktığımızda ise 2024’te toplam 246 milyar 581 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

8,8 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET BAŞARISI

Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün ihracatında geçtiğimiz yıl, 2023'e göre yüzde 19 artış yaşandı ve 8 milyar 802 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. 2023’te bu grupta, 7 milyar 399 milyon dolar ihracat yapılmıştı.

ORTA YÜKSEK TEKNOLOJİDE 92 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Aylık bazda ise geçen yılın aralık ayına göre yüzde 45,9 artış oldu. Orta yüksek teknoloji ihracatında 92 milyar 381 milyon dolarla bir önceki yıla göre yüzde 2,8 artış yaşandı. Orta düşük teknolojili ürün ihracatı yüzde 0,2 artışla 69 milyar 428 milyon dolara, düşük teknoloji ürünler grubundaki satış da da yüzde 2,1 yükselişle 75 milyar 970 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii alanında gösterdiği atılım, yüksek teknoloji ihracatındaki rakamlara da yansıdı. Zira, İnsansız Hava Araçları (İHA) başta olmak üzere birçok ürün yüksek teknolojiyle donatılıyor.

DESTEK VE TEŞVİKLER ETKİLİ

2023'te tüm imalat sanayii teknoloji gruplarındaki ihracata baktığımızda, toplamda 240 milyar 913 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Bu rakam geçen yıl yüzde 2,4 artarak, 246 milyar 581 milyon dolara yükseldi. İhracattaki yükseliş ivmesinin, sağlanacak proje ve desteklerle daha daha da yukarı çıkması bekleniyor.







