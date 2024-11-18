‘Yarısı Bizden’ desteği 2,7 milyar lirayı buldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İstanbul’daki kentsel dönüşümü hızlandırmak ve güvenli yerleşimleri sağlamak için başlattığı ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında verilen desteklerin toplam miktarı 2.7 milyar liraya ulaştı. Devletin sunduğu destekle ev ve iş yerlerini yenileyip depreme dayanıklı hale getirmek isteyen vatandaşların projeye ilgisi hayli fazla.
İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan "Yarısı Bizden" kampanyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü koordine ediyor. Projede, süre kısıtlaması olmaksızın başvurular devam ediyor. Bakanlıktan alınan bilgilere göre; şimdiye kadar Yarısı Bizden’de 269 yapıda 2 bin 567 ev ve iş yeri için hibe, kredi ve tahliye desteği ödemeleri yapıldı. Proje kapsamında şimdiye kadar sağlanan destek toplamı 2 milyar 700 milyon liraya ulaştı. Projede; hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi, 100 bin lira da taşınma desteği veriliyor. Ev sahibinin bir dükkânı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkânı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor.
İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında başlatılan ve vatandaşın büyük ilgi duyduğu Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk temelin atıldığı Üsküdar Salacak’ta anahtarlar teslim edildi ve vatandaşlar evlerine yerleşti. 10 daire ve bir dükkândan oluşan Üsküdar’daki projenin ardından Bakırköy’deki projelerde de 1 ay sonra teslimler başlayacak. Kampanya kapsamında inşa edilen Üsküdar’daki bina 9 ayda tamamlanırken, Bakırköy’deki bina ise bir yıl dolmadan oturmaya hazır hale getirildi. Her iki projenin hızlıca bitirilmesinde; devletin sağladığı hibe ve kredi sayesinde finansman sıkıntısı çekilmemesi etkili oldu.