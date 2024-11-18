‘Yarısı Bizden’ desteği 2,7 milyar lirayı buldu

İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan "Yarısı Bizden" kampanyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü koordine ediyor. Projede, süre kısıtlaması olmaksızın başvurular devam ediyor. Bakanlıktan alınan bilgilere göre; şimdiye kadar Yarısı Bizden’de 269 yapıda 2 bin 567 ev ve iş yeri için hibe, kredi ve tahliye desteği ödemeleri yapıldı. Proje kapsamında şimdiye kadar sağlanan destek toplamı 2 milyar 700 milyon liraya ulaştı. Projede; hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi, 100 bin lira da taşınma desteği veriliyor. Ev sahibinin bir dükkânı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkânı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor.