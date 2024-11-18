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‘Yarısı Bizden’ desteği 2,7 milyar lirayı buldu

‘Yarısı Bizden’ desteği 2,7 milyar lirayı buldu

Mehmet Ali Parto
04:0018/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
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İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak için başlatılan ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına verilen destek 2,7 milyar liraya ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şimdiye kadar 269 binadaki 2 bin 567 ev ve dükkana hibe, kredi ve taşınma desteği sağladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İstanbul’daki kentsel dönüşümü hızlandırmak ve güvenli yerleşimleri sağlamak için başlattığı ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında verilen desteklerin toplam miktarı 2.7 milyar liraya ulaştı. Devletin sunduğu destekle ev ve iş yerlerini yenileyip depreme dayanıklı hale getirmek isteyen vatandaşların projeye ilgisi hayli fazla.


269 YAPIDA 2.567 EV VE İŞ YERİ

İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan "Yarısı Bizden" kampanyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü koordine ediyor. Projede, süre kısıtlaması olmaksızın başvurular devam ediyor. Bakanlıktan alınan bilgilere göre; şimdiye kadar Yarısı Bizden’de 269 yapıda 2 bin 567 ev ve iş yeri için hibe, kredi ve tahliye desteği ödemeleri yapıldı. Proje kapsamında şimdiye kadar sağlanan destek toplamı 2 milyar 700 milyon liraya ulaştı. Projede; hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi, 100 bin lira da taşınma desteği veriliyor. Ev sahibinin bir dükkânı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkânı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor.


FİNANSMAN DESTEĞİ YENİLEMEYİ HIZLANDIRDI

İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında başlatılan ve vatandaşın büyük ilgi duyduğu Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk temelin atıldığı Üsküdar Salacak’ta anahtarlar teslim edildi ve vatandaşlar evlerine yerleşti. 10 daire ve bir dükkândan oluşan Üsküdar’daki projenin ardından Bakırköy’deki projelerde de 1 ay sonra teslimler başlayacak. Kampanya kapsamında inşa edilen Üsküdar’daki bina 9 ayda tamamlanırken, Bakırköy’deki bina ise bir yıl dolmadan oturmaya hazır hale getirildi. Her iki projenin hızlıca bitirilmesinde; devletin sağladığı hibe ve kredi sayesinde finansman sıkıntısı çekilmemesi etkili oldu.


ÖNCELİK TAM ANLAŞMA SAĞLANAN VE RİSKLİ YAPILARDA

  • Kampanyaya, 26 Nisan-2 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan ilk başvuru döneminde e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 ev ve iş yeri için başvuruldu. 9 Ağustos 2024'te de kampanyanın yeni dönemi başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, artık süre kısıtlaması olmaksızın projeye başvuruların devam edeceğini açıklaması, vatandaşın projeye ilgisini sürekli hale getirdi. İstanbul’daki sağlıksız konut stokunu dönüştürmek için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasında öncelik yüzde 100 anlaşmaya varılan binalara veriliyor. Ardından yüksek riskli konutlar ve riskli konutlara geçiliyor. Son olarak binaların ömürlerine göre inşaatlar sırasıyla dönüşüm kapsamına alınıyor.



#İstanbul
#Yarısı Bizden Kampanyası
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#kentsel dönüşüm

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